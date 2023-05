വിദേശത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും എം.ബി.ബി.എസ് പഠന സാധ്യതയറിയാം; മാധ്യമം വെബിനാർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​​ച്ചി: വി​​ദേ​​ശ​​ത്തോ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലോ എം.​​ബി.​​ബി.​​എ​​സ് പ​​ഠ​​നം ന​​ട​​ത്താ​​ൻ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണോ നി​​ങ്ങ​​ൾ? ഉ​​ന്ന​​ത പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലും ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ലും ത​​മി​​ഴ്‌​​നാ​​ട്ടി​​ലും അ​​തു​​പോ​​ലെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള വി​​ദേ​​ശ​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​യ ജോ​​ർ​​ജി​​യ, പോ​​ള​​ണ്ട്, റ​​ഷ്യ, ​മ​​​ൾ​​ഡോ​​വ, അ​​ർ​​മീ​​നി​​യ, ക​​സാ​​ഖ്സ്ഥാ​​ൻ, കി​​ർ​​ഗി​​സ്ഥാ​​ൻ, ഉ​​സ്ബെ​​കി​​സ്ഥാ​​ൻ, അ​​സ​​ർ​​ബൈ​​ജാ​​ൻ, ന്യൂ​​സി​​ല​​ൻ​​ഡ്, മ​​ലേ​​ഷ്യ, ഈ​​ജി​​പ്ത്, കാ​​ന​​ഡ, നെ​​ത​​ർ​​ല​​ൻ​​ഡ്സ് എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ പ്ര​​ശ​​സ്ത യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നും എം.​​ബി.​​ബി.​​എ​​സ് പ​​ഠ​​നം ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്കാ​​യി മാ​​ധ്യ​​മ​​ത്തി​​ന്‍റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള വെ​​ബി​​നാ​​ർ മേ​​യ് 28 ന് ​​ന​​ട​​ക്കും. വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ പ്ര​​വൃ​​ത്തി​​പ​​രി​​ച​​യ​​മു​​ള്ള ഹെ​​ൽ​​പ് അ​​ബ്രോ​​ഡ് എ​​ന്ന സ്ഥാ​​പ​​ന​​വു​​മാ​​യി ചേ​​ർ​​ന്ന് ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന സൗ​​ജ​​ന്യ വെ​​ബി​​നാ​​ർ ബു​​ധ​​നാ​​ഴ്ച ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ​​മ​​യം വൈ​​കീ​​ട്ട് ഏ​​ഴി​​ന് സൂം ​​പ്ലാ​​റ്റ്ഫോ​​മി​​ലാ​​ണ് ന​​ട​​ക്കു​​ക. ന​​മ്മു​​ടെ നാ​​ട്ടി​​ലെ ഭൂ​​രി​​ഭാ​​ഗം വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്കും വി​​ദേ​​ശ​​ത്ത് ഉ​​ന്ന​​ത പ​​ഠ​​നം ന​​ട​​ത്താ​​ൻ ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​തേ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് അ​​വ​​ർ​​ക്ക് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണ​​യു​​ണ്ടാ​​കാ​​റി​​ല്ല.

അ​​തി​​നാ​​ൽ, വി​​ദേ​​ശ​​ത്തെ ഉ​​ന്ന​​ത പ​​ഠ​​ന സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള സ​​മ​​ഗ്ര​​മാ​​യ വി​​വ​​രം വെ​​ബി​​നാ​​ർ ന​​ൽ​​കും. വി​​വി​​ധ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ലെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളു​​മാ​​യി നേ​​രി​​ട്ട് സം​​വ​​ദി​​ക്കാ​​നും സം​​ശ​​യ​​നി​​വാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​നു​​മു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​ര​​വും ഉ​​ണ്ടാ​​കും. വി​​ദേ​​ശ​​ത്ത് പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​ക​​ൾ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കാ​​നു​​ള്ള വി​​ദ​​ഗ്ധ ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളും യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ൽ ല​​ഭ്യ​​മാ​​കു​​ന്ന സ്കോ​​ള​​ർ​​ഷി​​പ്​ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും വെ​​ബി​​നാ​​റി​​ലൂ​​ടെ അ​​റി​​യാം. വി​​ദേ​​ശ​​ത്ത് ഇ​​പ്പോ​​ൾ എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ൽ ക്ലാ​​സു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ എ​​ല്ലാ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളും അ​​റി​​യാം.

കോ​​ഴ്സു​​ക​​ളു​​ടെ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ, പ്ര​​വേ​​ശ​​ന രീ​​തി, കോ​​ഴ്സു​​ക​​ളു​​ടെ ദൈ​​ർ​​ഘ്യം, പാ​​ർ​​ട്ട് ടൈം ​​ജോ​​ലി, കോ​​ഴ്സ് പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​യ​​ശേ​​ഷ​​മു​​ള്ള കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ എ​​ല്ലാ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളും വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ർ പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്കും. വെ​​ബി​​നാ​​റി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള സൗ​​ജ​​ന്യ ര​​ജി​​സ്ട്രേ​​ഷ​​നാ​​യി http://www.madhyamam.com/webinar സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ക​​യോ QR കോ​​ഡ്​ സ്കാ​​ൻ ചെ​​യ്യു​​ക​​യോ​​ചെ​​യ്യാ​​ം. കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് 9037640007‌ (വാട്സാപ് മാത്രം), 95394‌20690‌ (കാൾ മാത്രം.)

Know the possibility of studying MBBS abroad and in India; Madhyamam Webinar