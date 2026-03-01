Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഅ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാം
    Edu News
    Posted On
    date_range 1 March 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 1:58 PM IST

    അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാം
    cancel

    ‘വി​ദേ​ശ​പ​ഠ​നം’ എ​ന്നു​കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ന​സ്​ ആ​ദ്യം വി​മാ​നം ക​യ​റു​ന്ന​ത് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്. കാ​ന​ഡ, യു.​കെ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​ഡ്... ലി​സ്റ്റ് അ​ങ്ങ​നെ നീ​ളും. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജ​ർ​മ​നി എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​ൻ പ​ല​രും ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്? ഉ​ത്ത​രം ല​ളി​ത​മാ​ണ്-​ഭാ​ഷ. ‘ഇ​ഷ് ബി​ൻ’(Ich bin) ഒ​ക്കെ പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ട​ല്ലേ എ​ന്നൊ​രു പേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​പേ​ടി ഒ​ന്ന് മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​തി​ലു​ക​ളാ​ണ്. വെ​റും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള​ല്ല, ഒ​ട്ടും ഫീ​സി​ല്ലാ​തെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നും, പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ കൈ​നി​റ​യെ ശ​മ്പ​ളം കി​ട്ടു​ന്ന ജോ​ലി​യി​ൽ ക​യ​റാ​നും ജ​ർ​മ​നി അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബെ​ൻ​സ്, ബി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു, ഓ​ഡി, സീ​മ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​ക​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന വ​മ്പ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നാ​ടാ​ണ് ജ​ർ​മ​നി. ‘ലാ​ൻ​ഡ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡി​യാ​സ്’(Land of Ideas) എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ സ്വ​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ജ​ർ​മ​നി?

    ജ​ർ​മ​നി​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കാ​ൻ നൂ​റു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കാം:

    1. സൗ​ജ​ന്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: ലോ​ക​ത്ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ക​ച്ച​വ​ട​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് വേ​ണ്ട എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ജ​ർ​മ​നി. വി​ദേ​ശി​ക​ളെ​ന്നോ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ, ആ​ർ​ക്കും അ​വി​ടെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​ഠി​ക്കാം(​ചി​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്, അ​ത് ന​മു​ക്ക് വ​ഴി​യേ പ​റ​യാം).

    2. ക്വാ​ളി​റ്റി: ‘ജ​ർ​മ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​’ എ​ന്ന​ത് ലോ​ക​ത്ത് ക്വാ​ളി​റ്റി​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ​മാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക ജ​ർ​മ​നി​യാ​ണ്. ഇ​നി അ​ത​ല്ല, സ​യ​ൻ​സോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റോ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ജ​ർ​മ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം വ​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ്.

    3. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി: യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യാ​ണ് ജ​ർ​മ​നി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ അ​വി​ടെ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ഷാ​മ​മി​ല്ല. ബ്ര​ക്സി​റ്റി​ന് ശേ​ഷം പ​ല ക​മ്പ​നി​ക​ളും ല​ണ്ട​ൻ വി​ട്ട് ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്കും ബെ​ർ​ലി​നി​ലേ​ക്കും മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ശു​ഭ​വാ​ർ​ത്ത​യാ​ണ്.

    ജ​ർ​മ​ൻ ഭാ​ഷ ഒ​രു പേ​ടി​സ്വ​പ്ന​മാ​ണോ?

    പ​ല​രും ചോ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ട്, ‘ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴ്സു​ക​ൾ അ​വി​ടെ ഇ​ല്ലേ? പി​ന്നെ​ന്തി​നാ​ണ് ഞാ​ൻ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ജ​ർ​മ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്?’ എ​ന്ന്. ശ​രി​യാ​ണ്, ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ (പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്) ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ‘ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ’ എ​ന്നാ​ണ് അ​വ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പ​ക്ഷേ, ഇ​വി​ടെ മൂ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം:

    മ​ത്സ​രം: ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ഫീ​സ് ഇ​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ലോ​കം മു​ഴു​വ​നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നും ചൈ​ന​യി​ൽ നി​ന്നും പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ കി​ട്ടു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ന​ല്ല മാ​ർ​ക്കു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം സാ​ധി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ജീ​വി​തം: നി​ങ്ങ​ൾ ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും, ക്ലാ​സ് വി​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ ജീ​വി​തം ജ​ർ​മ​നി​ലാ​ണ്. സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പോ​കാ​ൻ, ബ​സി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ, ഒ​രു വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്ക്​ എ​ടു​ക്കാ​ൻ, എ​ന്തി​ന് ഒ​രു പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ജോ​ലി കി​ട്ടാ​ൻ പോ​ലും ജ​ർ​മ​ൻ ഭാ​ഷ അ​റി​ഞ്ഞേ തീ​രൂ.

    തൊ​ഴി​ൽ: പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​വി​ടെ സെ​റ്റി​ൽ ചെ​യ്യാ​നാ​ണ​ല്ലോ പോ​കു​ന്ന​ത്. ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ 90ശ​ത​മാ​നം ജോ​ലി​ക​ളും ജ​ർ​മ​ൻ ഭാ​ഷ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മാ​ത്രം വ​ച്ച് ജോ​ലി കി​ട്ടാ​ൻ വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്(​ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ചെ​റി​യ ഇ​ള​വു​ക​ളു​ണ്ട്).

    അ​തി​നാ​ൽ ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ത​ന്നെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ബി1​ലെ​വ​ൽ (ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ്) എ​ങ്കി​ലും ജ​ർ​മ​ൻ ഭാ​ഷ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ട് പോ​വു​ക. അ​ത് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ൻ​സ് ചെ​റു​ത​ല്ല.

    ഭാ​ഷാ ലെ​വ​ലു​ക​ൾ

    എ1 & ​എ2: അ​ടി​സ്ഥാ​നം.

    ബി1 & ​ബി2: അ​ത്യാ​വ​ശ്യം സം​സാ​രി​ക്കാ​നും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നും. ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ ബി2 ​ആ​ണ് ചോ​ദി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.

    സി1 & ​സി2: ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം. ജ​ർ​മ​ൻ മീ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സി1 ​വേ​ണം.

    ജ​ർ​മ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം:

    ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ര​ണ്ട് ത​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​ത് ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല​രും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റാ​റ്റ് (Universitäten - Technical Universities/TU): ഇ​താ​ണ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ. ഇ​വി​ടെ പ​ഠ​നം തി​യ​റി​യി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഊ​ന്നി​യു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും. പി.​എ​ച്ച്.​ഡി ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​താ​ണ് ബെ​സ്റ്റ്. ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ടി.​യു9 (ഒ​മ്പ​ത് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ൾ) ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    2. ഫാ​ഹ്ഹോ​ഹ്ഷൂ​ലെ (Fachhochschulen - Universities of Applied Sciences): പെ​ട്ടെ​ന്ന് ജോ​ലി കി​ട്ടാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യം ഇ​താ​ണ്. പേ​ര് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ ത​ന്നെ ‘അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ​സ്’ ആ​ണ്. ഇ​വി​ടെ തി​യ​റി കു​റ​വും പ്രാ​ക്റ്റി​ക്ക​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും ആ​യി​രി​ക്കും. വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പും ജോ​ലി​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് കി​ട്ടും. പ​ക്ഷെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് പി.​എ​ച്ച്.​ഡി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​ത്രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Know the opportunities
    Similar News
    Next Story
    X