Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightപക്ഷികളെ അറിയാം,...
    Edu News
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 8:00 AM IST

    പക്ഷികളെ അറിയാം, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സി​ൽ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം
    പക്ഷികളെ അറിയാം, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം
    cancel

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി​സ​മ്പ​ത്തി​നെ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പ​ഠി​ക്കാ​നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​രി​യ​ർ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സ​ലിം അ​ലി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഓ​ർ​ണി​ത്തോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് നാ​ച്ചു​റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​കോ​ഴ്സ് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും വ​ന്യ​ജീ​വി ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഈ ​റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ഴ്സ് (2026-28) വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് ബ​യോ​ള​ജി, ഇ​ക്കോ​ള​ജി, ഓ​ർ​ണി​ത്തോ​ള​ജി (പ​ക്ഷി​ശാ​സ്ത്രം), അ​നി​മ​ൽ ബി​ഹേ​വി​യ​ർ , ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ബ​യോ​ള​ജി, റി​സ​ർ​ച്ച് മെ​ത്ത​ഡോ​ള​ജി & ബ​യോ​സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​റി​വ് ന​ൽ​കു​ന്നു. തി​യ​റി ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ഫീ​ൽ​ഡ് ടൂ​റു​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    യോ​ഗ്യ​ത

    ● ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ​യ​ൻ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലോ (ബ​യോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഫോ​റ​സ്ട്രി, അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ, വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​യ​ൻ​സ് മു​ത​ലാ​യ​വ) എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്/​ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ലോ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ ബി​രു​ദം.

    ● ബി​രു​ദ​ത​ല​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് വേ​ണം (പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് 45 ശ​ത​മാ​നം മ​തി​).

    ●2026 ജൂ​ലൈ 1-ന് ​പ്രാ​യം 25 വ​യ​സ്സി​ൽ കൂ​ട​രു​ത് (നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ള​വു​ക​ൾ ബാ​ധ​കം).

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രീ​തി

    സി.​യു.​ഇ.​ടി- പി.​ജി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ സ്കോ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത് (സി.​യു.​ഇ.​ടി- പി.​ജി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി: ജ​നു​വ​രി 14). തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും അ​ന്തി​മ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ആ​കെ 12 സീ​റ്റ്.

    ക​രി​യ​ർ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    കോ​ഴ്സ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന മി​ക​ച്ച ക​രി​യ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്താം:

    ഗ​വേ​ഷ​ണം: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലോ വി​ദേ​ശ​ത്തോ പി​എ​ച്ച്.​ഡി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​കു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​രം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​നം: യു.​പി.​എ​സ്.​സി വ​ഴി ഐ.എഫ്.എസിലോ സ്റ്റേറ്റ് ഫേ​റ​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സി​ലോ എത്താം.

    എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​നി​സ്റ്റ് ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മേ​ഖ​ല: സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​, കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ന ജോ​ലി.

    കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​ന​ക്ക​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​മ്പ​സി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം. ഹോ​സ്റ്റ​ൽ, ജിം, ​ലൈ​ബ്ര​റി തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷാ ഫോ​മി​നു​മാ​യി www.sacon.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wildlife ScienceEdu NewFurther study
    News Summary - Know the birds save nature
    Similar News
    Next Story
    X