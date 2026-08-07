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    Edu News
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 2:07 PM IST

    ഫീസ്‌ നിർണ്ണയം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ;മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നിർത്തിവെക്കാൻ സ്വാശ്രയ കോളജുകൾ 

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    ഫീസ്‌ നിർണ്ണയം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ;മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നിർത്തിവെക്കാൻ സ്വാശ്രയ കോളജുകൾ 
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നു​ള്ള റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ കേ​ര​ള പ്രൈ​വ​റ്റ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി.

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ക്ര​മം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി നീ​റ്റ്​ സ്​​കോ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള കേ​ര​ള റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ്വാ​​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്. പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ കോ​ഴ്​​സി​ന്​ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം നാ​ല​ര വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫീ​സ്​ മാ​ത്ര​മേ ഈ​ടാ​ക്കാ​വൂ​വെ​ന്ന നാ​ഷ​ണ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്​ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫീ​സ്​ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഫീ​സാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫീ​സ്​ ഈ​ടാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൂ​ർ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ല്ലാ​തെ ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യം സാ​ധ്യ​മാ​കി​ല്ല. ​​ ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തു​വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:MBBS ADMISSIONEdu Newsmedical collegeKerala
    News Summary - ഫീസ്‌ നിർണ്ണയം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ| മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നിർത്തിവെക്കാൻ സ്വാശ്രയ കോളജുകൾ 
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