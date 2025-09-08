Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightനിലവാരം കുറഞ്ഞ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 6:29 AM IST

    നിലവാരം കുറഞ്ഞ എൻജിനീയറിങ്​ കോളജുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളം രണ്ടാമത്​

    text_fields
    bookmark_border
    നിലവാരം കുറഞ്ഞ എൻജിനീയറിങ്​ കോളജുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളം രണ്ടാമത്​
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​ല​വാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ജോ​ലി​ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ, സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ സ്കീം​സ് ആ​ൻ​ഡ് പോ​ളി​സീ​സ് (ക്രി​സ്പ്), മ​​ദ്രാ​സ്​ ഐ.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ലീ​പ്​ പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്രൊ​ജ​ക്ട്​ ​ഫോ​ർ അ​ഡ്വാ​ൻ​സി​ങ്​ ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ തി​ങ്കി​ങ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി ക​ണ​ക്ട്​ ആ​ൻ​ഡ്​ എം​​പ്ലോ​യ​ബി​ലി​റ്റി (പ്രാ​ക്ടീ​സ്) പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്​ 60 എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളെ​യാ​ണ്.

    മോ​ശം പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗ്രാ​മീ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളെ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​യി​രം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 500 എ​ണ്ണ​മാ​ണ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 128 കോ​ള​ജു​ക​ളു​ള്ള ത​മി​ഴ്​​നാ​ടാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. ഹ​രി​യാ​ന 43, ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ് 41, തെ​ല​ങ്കാ​ന 36 , പ​ഞ്ചാ​ബ് 33, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് 31, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര 29 , ഗു​ജ​റാ​ത്ത് 25, ക​ർ​ണാ​ട​ക 17, ഒ​ഡി​ഷ 16, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് 11, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ 11 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ല​വാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വി​ലും തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യി​ലും നി​ല​വി​ൽ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 1,000ത്തോ​ളം കോ​ള​ജു​ക​ളെ അ​പ്‌​ഗ്രേ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക ചി​ന്ത വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും വ്യ​വ​സാ​യ പ​രി​ച​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ നൂ​ത​ന അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്, സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ത, സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​യി 165 എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 123 കോ​ള​ജു​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളാ​ണ്.

    നി​ല​വാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളാ​ണ്. സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ്​ ചെ​യ്ത 30ഓ​ളം കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. ആ​റ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്​ വി​ജ​യം. 69 കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:engineeringAICTEKerala NewsLatest News
    News Summary - Kerala ranks second in the number of low-quality engineering colleges
    Similar News
    Next Story
    X