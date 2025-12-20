Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 6:55 AM IST

    കേരള പി.​എ​സ്.​സി വി​ളി​ക്കു​ന്നു

    എ​സ്.​ഐ ട്രെ​യി​നി, വാ​ഴ്സി​റ്റി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, ജ​യി​ല​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ൻ...
    PSC
    കേ​ര​ള പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ (പി.​എ​സ്.​സി) 439 മു​ത​ൽ 535/2025 വ​രെ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ത​സ്തി​ക​ക​ളും ശ​മ്പ​ള​വും യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​പ​നം ന​വം​ബ​ർ 28ലെ ​അ​സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​സ​റ്റി​ലും www.keralapsc.gov.in/notifications ലി​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ക്കും. യോ​ഗ്യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ചി​ല ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ സം​ക്ഷി​പ്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​വ​ടെ-

    സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് (ട്രെ​യി​നി): ​കേ​ര​ള സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പ്, ​നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം. ശ​മ്പ​ളം 45,600-95,6000 രൂ​പ. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. മൂ​ന്ന് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    (1) ഓ​പ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    (2) പൊ​ലീ​സി​ലെ​യും വി​ജി​ല​ൻ​സി​ലെ​യും ബി​രു​ദ​ക്കാ​രാ​യ മി​നി​സ്റ്റീ​രി​യ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ഫിം​ഗ​ർ ​പ്രി​ന്റ് ബ്യൂ​റോ​യി​ലെ ഫിം​ഗ​ർ പ്രി​ന്റ് എ​ക്സ്​​പെ​ർ​ട്ട്, ഫിം​ഗ​ർ പ്രി​ന്റ് റി​സ​ർ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം.

    (3). പൊ​ലീ​സ്/​വി​ജി​ല​ൻ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ പ്രൊ​ബേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ പൊ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ, ഹെ​ഡ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ, സ​മാ​ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​നോ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത- ബി​രു​ദം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി -20-31/36 വ​യ​സ്സ്. ശാ​രീ​രി​ക യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ- പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ ഉ​യ​രം 165.10 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ (പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗം-160.02) സെ. ​മീ​റ്റ​ർ) നെ​ഞ്ച​ള​വ് -81.28 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ; വി​കാ​സം 5.08 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ. വ​നി​ത​ക​ൾ- ഉ​യ​രം 160 സെ.​മീ​റ്റ​ർ. (പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗം-155 സെ. ​മീ). ന​ല്ല കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ല്ല.

    ആം​ഡ് പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ (ട്രെ​യി​നി): ആം​ഡ് പൊ​ലീ​സ് ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ. ശ​മ്പ​ളം 45,600-95,600 രൂ​പ. വ​നി​ത​ക​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ര​ല്ല. ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. 1. ഓ​പ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. 2. കോ​ൺ​സ്റ്റാ​ബു​ല​റി (ബി​രു​ദ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ, ഹെ​ഡ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ, പൊ​ലീ​സ്, വി​ജി​ല​ൻ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ത​ത്തു​ല്യ റാ​ങ്കു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം.)

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത- ബി​രു​ദം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 20-31/36 വ​യ​സ്സ്. ത​സ്തി​ക യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ- ഉ​യ​രം 167 ​സെ. ​മീ​റ്റ​ർ, നെ​ഞ്ച​ള​വ് - 81 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ, വി​കാ​സം- 5 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ. ന​ല്ല കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ല്ല.

    അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​യി​ല​ർ ഗ്രേ​ഡ്-1/​സൂ​പ്ര​ണ്ട് സ​ബ്ജ​യി​ൽ/​സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഓ​പ​ൺ പ്രി​സ​ൺ/​ലെ​ക്ച​റ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ക​റ​ക്ഷ​ണ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ/​സ്റ്റോ​ർ കീ​പ്പ​ർ ഓ​പ​ൺ പ്രി​സ​ൺ: ശ​മ്പ​ളം 43,400-91,200 രൂ​പ. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം. യോ​ഗ്യ​ത- ബി​രു​ദം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-36. ശാ​രീ​രി​ക യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ- ഉ​യ​രം -165 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ. നെ​ഞ്ച​ള​വ് -81.3 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ. വി​കാ​സം 5 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ. പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​രം 160 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ മ​തി. ന​ല്ല കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി വേ​ണം. വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ല്ല.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പി​ലെ നി​ശ്ചി​ത യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള മി​നി​സ്റ്റീ​രി​യ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്: (കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ). ശ​മ്പ​ളം 39,300 -83,000 രൂ​പ. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം. യോ​ഗ്യ​ത- ബി​രു​ദം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-36. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും.

    ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ൻ: (കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ). ശ​മ്പ​ളം 18,000-41,500 രൂ​പ. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം. യോ​ഗ്യ​ത- എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, എ​ൻ.​ടി.​സി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ/​വ​യ​ർ​മെ​ൻ (വ​യ​ർ​മാ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സും വ​യ​ർ​മാ​ൻ/​ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ൻ ആ​യി ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും). പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 18-36 വ​യ​സ്സ്.

    കാ​റ്റ​ഗ​റി ന​മ്പ​ർ 439-535/2025 വ​രെ, ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം. വി​ശ​ദ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി​യും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    News Summary - kerala psc job application
