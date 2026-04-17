    date_range 17 April 2026 9:35 AM IST
    date_range 17 April 2026 9:38 AM IST

    കേരള എൻജി​/ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷ ഇന്ന്​ തുടങ്ങും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഫാ​ർ​മ​സി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. 152 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​ പ​രീ​ക്ഷ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ 1,08,409 പേ​രും ഫാ​ർ​മ​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ 39,737 പേ​രു​മാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ​രീ​ക്ഷ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ 22 വ​രെ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട്​ മു​ത​ല്‍ വൈ​കി​ട്ട്​ അ​ഞ്ച്​ വ​രെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഫാ​ര്‍മ​സി പ​രീ​ക്ഷ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ 20 വ​രെ രാ​വി​ലെ പ​ത്ത്​ മു​ത​ല്‍ 11.30 വ​രെ​യാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ഡ്മി​റ്റ് കാ​ർ​ഡി​നൊ​പ്പം ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഐ.​ഡി, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്/​ഇ-​ആ​ധാ​ർ, ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച ഹാ​ൾ ടി​ക്ക​റ്റ്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി/​ഗ​സ​റ്റ​ഡ് ഓ​ഫി​സ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യാ​യി ക​രു​തേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    Similar News
    Next Story
