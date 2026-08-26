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    Edu News
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 7:46 AM IST

    പ്രഫഷനൽ കോഴ്​സ്​ സമിതി അധ്യക്ഷൻ: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത

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    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​തി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ തേ​ടി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​
    പ്രഫഷനൽ കോഴ്​സ്​ സമിതി അധ്യക്ഷൻ: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലെ ഫീ​സ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ത. സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ വ​രു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​നു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​ണ്​ പ്ര​ശ്നം.

    ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി കെ.​പി. ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​നെ​യാ​ണ്​ സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ച്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്ലാ​തെ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​തി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്. നേ​ര​ത്തെ ഉ​പ​ലോ​കാ​യു​ക്​​ത​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​നെ​ന്നും ഇ​ത്​ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യാ​ൽ അ​തേ ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലെ ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും പ്ര​വേ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ​മി​തി​ക​ൾ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ 19ന്​ ​ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​ല്ല.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്​​ച​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളു​ടെ ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യം, പ്ര​വേ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ-​ആ​യു​ഷ്​ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡെ​ന്‍റ​ൽ, ആ​യു​ർ​വേ​ദം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളു​ടെ ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും പ്ര​വേ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നു​മാ​യി മൊ​ത്തം നാ​ല്​ സ​മി​തി​ക​ളാ​ണ്​ ര​ണ്ട്​ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഒ​രാ​ളാ​യി​രി​ക്കും.

    സ​മി​തി​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ജോ​ലി​ഭാ​ര​മു​ള്ള​ത്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പു​മാ​യി ആ​​ലോ​ചി​ച്ച്​ മാ​ത്ര​മേ ചെ​യ​ർ​മാ​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നു​മാ​ണ്​ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യും ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ സ​മി​തി​ക​ൾ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്​​സ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന നി​യ​മം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ധാ​ര​ണ​യും മി​ക​ച്ച പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ല​വു​മു​ള്ള, സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്​ വി​ര​മി​ച്ച ജ​ഡ്ജി​യെ​യാ​ണ്​ സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി നി​യ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ​​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റാ​യി​ട്ടും സ​മി​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡെ​ന്‍റ​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടും ഫീ​സ്​ നി​ർ​ണ​യ സ​മി​തി​യാ​കാ​ത്ത​ത്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​കും. ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.ര​ണ്ടു​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ന്തി​മ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡെ​ന്‍റ​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ അ​ട​ക്കേ​ണ്ട ഫീ​സ്​ നി​ര​ക്ക്​ നി​ശ്​​ച​യി​ക്കേ​ണ്ട സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​നി​ശ്​​ചി​ത​ത്വം തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത്​ തൊ​ട്ടു​മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫീ​സ്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഫീ​സാ​യി അ​ട​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട്​ സ​മി​തി സി​റ്റി​ങ്​ ന​ട​ത്തി അ​ന്തി​മ ഫീ​സ്​ ഘ​ട​ന നി​ശ്​​ച​യി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​മാ​യി​ട്ടും സ​മി​തി​യാ​കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി.

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    TAGS:Health DepartmentHigher Educationprofessional courseKerala
    News Summary - Kerala Depts Clash Over Course Panel Chief
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