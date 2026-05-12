    Posted On
    12 May 2026 7:24 AM IST
    Updated On
    12 May 2026 7:24 AM IST

    കീം: അപാകത പരിഹരിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2026-’27 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘കീം’ ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ പ്രൊ​ഫൈ​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി മേ​യ് 17 വൈ​കി​ട്ട് ആ​റ്​ മ​ണി വ​രെ നീ​ട്ടി.

    വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് www.cee.kerala.gov.in ൽ ​ഏ​പ്രി​ൽ 27ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​നം കാ​ണു​ക. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോ​ൺ : 0471-2332120.

    ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ൽ ഒ​ഴി​വ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റീ​ജ്യ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​റി​ൽ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ / സീ​നി​യ​ർ റ​സി​ഡ​ന്റ് ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി മേ​യ് 23. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.rcctvm.gov.in.

    വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ

    കേ​ര​ള വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ സ​മാ​ന ത​സ്തി​ക​യി​ൽ (39,300-83,000) ശ​മ്പ​ള സ്‌​കെ​യി​ലി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. അ​പേ​ക്ഷ മേ​ല​ധി​കാ​രി മു​ഖേ​ന മെ​മ്പ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കേ​ര​ള വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ, ലൂ​ർ​ദ്ദ് പ​ള്ളി​ക്കു​സ​മീ​പം, പി.​എം.​ജി, പ​ട്ടം പി.​ഒ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം - 695004 എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ മേ​യ് 25ന​കം ല​ഭി​ക്ക​ണം.

    TAGS:examsKeemKeem examEdu New
    News Summary - Keem: Deadline to fix the anomaly extended
