    Edu News
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:59 AM IST

    കീം; ഫാർമസി, ആർക്കിടെക്ചർ, എൻജിനീയറിങ് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവർ 30നകം പ്രവേശനം നേടണം

    കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.cee.kerala.gov.inൽ
    സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഫാ​ർ​മ​സി (ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം), ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ (മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം), എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് (സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി) കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.cee.kerala.gov.inൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഹോം ​പേ​ജി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് മെ​മ്മോ, ഡേ​റ്റ ഷീ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പേ​ര്, റോ​ൾ ന​മ്പ​ർ, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ഴ്സ്, കോ​ള​ജ്, കാ​റ്റ​ഗ​റി, ഫീ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് മെ​മ്മോ​യി​ലു​ണ്ട്. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് മെ​മ്മോ​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​തും പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​യ ഫീ​സ് (ബാ​ധ​ക​മെ​ങ്കി​ൽ) ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​ട​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന​ു മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത് ഡേ​റ്റ ഷീ​റ്റ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് മെ​മ്മോ അ​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഫീ​സ് ഒ​ടു​ക്കി കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 30ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ കോ​ഴ്സ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഈ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​വ​സാ​ന അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ ​സീ​റ്റു​ക​ൾ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ്​​പോ​ട്ട് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് മു​ഖേ​ന നി​ക​ത്തും. (ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ 0471-2332120/2338487).

