കീം 2026; ഇന്ന് മുതൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
സംസ്ഥാനത്തെ എൻജിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി, മെഡിക്കൽ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള 2026ലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള കീം (KEAM) അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. www.cee.kerala.gov.inലെ ‘KEAM 2026 Online Application’ എന്ന ലിങ്ക് മുഖേന ഇന്ന് മുതൽ ഈ മാസം 31ന് വൈകുന്നേരം 5.00 മണി വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷകരുടെ എസ്.എസ്.എൽ.സി, തത്തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജനനത്തീയതി, നാഷണാലിറ്റി, നേറ്റിവിറ്റി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.
മറ്റ് യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും രേഖകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഫെബ്രുവരി ഏഴ് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നോ അതിലധികമോ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ/മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ നിർബന്ധമായും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം കീം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) നടത്തുന്ന നീറ്റ് യു.ജി 2026 പരീക്ഷ എഴുതി യോഗ്യത നേടുകയും വേണം.
ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ കീം അപേക്ഷയോടൊപ്പം കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നടത്തുന്ന നാറ്റ പരീക്ഷ എഴുതി യോഗ്യത നേടേണ്ടതുമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രോസ്പെക്ടസിനും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം.
