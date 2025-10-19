Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 19 Oct 2025 6:57 AM IST
    date_range 19 Oct 2025 6:57 AM IST

    കീം-2025: മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ

    കീം-2025: മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ
    തിരുവനന്തപുരം: ആയൂർവേദ/ഹോമിയോ/സിദ്ധ/യുനാനി/അഗ്രികൾചർ/ഫോറസ്ട്രി/ഫിഷറീസ്/വെറ്ററിനറി/കോഓപറേഷൻ & ബാങ്കിംഗ്/ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് & എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസ്/ബി.ടെക് ബയോടെക്നോളജി (കേരള അഗ്രികൾചർ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളത്) കോഴ്‌സുകളിലെ സംസ്ഥാന ക്വാട്ടാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

    ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഓൺലൈൻ കൺഫർമേഷൻ നടത്തണം. ഓൺലൈൻ കൺഫർമേഷനെ തുടർന്ന് ഹയർ ഓപ്ഷൻ പുന:ക്രമീകരണം/ ആവശ്യമില്ലാത്തവ റദ്ദാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഈ മാസം 24 രാവിലെ 11.00വരെ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാകും. ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ : 0471 - 2332120, 2338487.

    News Summary - KEAM 2025 Third Phase Allotment Option Confirmation
