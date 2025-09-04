Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    4 Sept 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:09 AM IST

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി. കോ​ള​ജ്: പ്ര​വേ​ശ​നം 22ന്; ​ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണം

    Kasaragod Medical College
    കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോളജ്

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ജി​ല്ല​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച പു​തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കു​ള്ള എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് പ്ര​​വേ​ശ​നം നി​ല​വി​ൽ ഈ ​മാ​സം 22ന്. ​ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക, അ​ന​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഏ​താ​ണ്ട് 60 അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​നം വേ​ണ്ട​ത്. 273 ത​സ്തി​ക​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി. അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​തി​ലേ​റെ​യു​ണ്ടാ​കും. കാ​സ​ർ​കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി കി​ഫ്ബി ഫ​ണ്ടി​ല്‍നി​ന്ന് 160 കോ​ടി​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി.

    ആ​ശു​പ​ത്രി ബ്ലോ​ക്ക് നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബ്ലോ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​നു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് എ​ട്ടു​കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ന്യൂ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു. 60 സീ​റ്റു​ക​ളോ​ടെ ന​ഴ്‌​സി​ങ് കോ​ള​ജ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 29 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണം അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ജ​ന​റ​ല്‍ മെ​ഡി​സി​ന്‍, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്‌​സ്, പാ​ത്തോ​ള​ജി, ന്യൂ​റോ​ള​ജി, നെ​ഫ്രോ​ള​ജി, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മെ​ഡി​സി​ന്‍, ഡെ​ര്‍മ​റ്റോ​ള​ജി, ഇ.​എ​ന്‍.​ടി, റെ​സ്പി​റേ​റ്റ​റി മെ​ഡി​സി​ന്‍, ഒ.​എം.​എ​ഫ്.​എ​സ്, സൈ​ക്യാ​ട്രി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ.​പി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ​ത്തെ ന്യൂ​റോ​ള​ജി, നെ​ഫ്രോ​ള​ജി ഒ.​പി സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    ഇ-​സ​ഞ്ജീ​വ​നി ടെ​ലി​മെ​ഡി​സി​ന്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. റേ​ഡി​യോ​ള​ജി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് എ.​ഇ.​ആ​ര്‍.​ബി​യി​ല്‍നി​ന്ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജ​ന​റ​ൽ ആ​​ശു​പ​ത്രി​യാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​​ന്റെ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം.

