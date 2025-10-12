കെ.എ.എസ് മുഖ്യ പരീക്ഷ ഈ മാസം 17നും 18നും

കെ.എ.എസ് മുഖ്യ പരീക്ഷ ഈ മാസം 17നും 18നുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ കെ.എ.എസ് ഓഫിസർ(ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ) ട്രെയ്നി(സ്ട്രീം 1,2,3) തസ്തികയിലേക്ക് ഒക്ടോബർ 17നും 18നും മുഖ്യ പരീക്ഷ നടത്തും. രാവിലെ 9.30 മുതൽ 11.50 വരെയും ഉച്ചക്കു ശേഷം 1.30 മുതൽ 3.50 വരെയുമാണ് പരീക്ഷ.
18ന് രാവിലെ 9.30 മുതൽ 11.50 വരെയും വിവരണാത്മക പരീക്ഷയും നടത്തും.
ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
കെ.എ.എസ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ജൂൺ 14ന് നടത്തിയിരുന്നു. ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യപരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. റാങ്ക് പട്ടിക 2026 ഫെബ്രുവരി 16ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മുഖ്യപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും മാർക്ക് കണക്കാക്കിയാണ് റാങ്ക്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക, മുഖ്യ പരീക്ഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ, ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ, തമിഴിലോ, കന്നഡയിലോ ഉത്തരം എഴുതാനാകും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് https://www.keralapsc.gov.in
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register