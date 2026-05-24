Posted Ondate_range 24 May 2026 9:50 AM IST
സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ താൽക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനത്തിനും കെ ടെറ്റ് നിർബന്ധം
News Summary - K-TET is also mandatory for temporary teacher appointments in government schools.
തിരുവന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ താൽക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനത്തിനും കെ ടെറ്റ് കർശനമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. എല്ലാ അധ്യാപകരും അധ്യാപന യോഗ്യതാ പരീക്ഷയായ കെ-ടെറ്റ് പാസായിരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉത്തരവ്.
താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളിൽ 1:1 അനുപാതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒഴിവ് പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ അര്ഹരായവരില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പൊതു വിഭാത്തിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്താം.
