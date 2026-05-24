Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 24 May 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 9:50 AM IST

    സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ താൽക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനത്തിനും കെ ടെറ്റ് നിർബന്ധം

    text_fields
    bookmark_border
    സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ താൽക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനത്തിനും കെ ടെറ്റ് നിർബന്ധം
    cancel

    തിരുവന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ താൽക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനത്തിനും കെ ടെറ്റ് കർശനമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. എല്ലാ അധ്യാപകരും അധ്യാപന യോഗ്യതാ പരീക്ഷയായ കെ-ടെറ്റ് പാസായിരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉത്തരവ്.

    താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളിൽ 1:1 അനുപാതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒഴിവ് പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ അര്‍ഹരായവരില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പൊതു വിഭാത്തിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്താം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:education departmentTeachers Appointmentk-tetKerala
    News Summary - K-TET is also mandatory for temporary teacher appointments in government schools.
    Similar News
    Next Story
    X