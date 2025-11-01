Begin typing your search above and press return to search.
    1 Nov 2025 9:48 AM IST
    1 Nov 2025 9:48 AM IST

    ജെ.​ഇ.​ഇ മെയിൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു; നവംബർ 27 വരെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം

    ജെ.​ഇ.​ഇ മെയിൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു; നവംബർ 27 വരെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​റി​​ങ്​ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ള ദേ​​ശീ​​യ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന പ​​രീ​​ക്ഷ​​യാ​​യ ജോ​​യ​ന്‍റ്​ എ​​ൻ​​ട്ര​​ൻ​​സ്​ എ​​ക്സാ​​മി​​നേ​​ഷ​​ൻ (ജെ.​​ഇ.​​ഇ) മെ​യി​ൻസ് 2026ന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷനാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ​ൻ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ jeemain.nta.ac.in വ​ഴി ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ നവംബർ 27 വരെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ജ​നു​വ​രി 21 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യും ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ഏ​പ്രി​ൽ ഒന്ന് മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യും ന​ട​ക്കും. 2026 ജനുവരി ആദ്യത്തോടെ പരീക്ഷ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിക്കും. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. എ​ൻ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്സ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ഐ.​ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ), കേ​ന്ദ്ര​സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലെ വി​വി​ധ ബി​രു​ദ​ത​ല എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, സ​യ​ൻ​സ്, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ, പ്ലാ​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​നം ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എ​ൻ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെബ്സൈറ്റ് jeemain.nta.nic.in സന്ദർശിക്കുക. ഹോം പേജിൽ ലഭ്യമായ ജെ.​​ഇ.​​ഇ മെയിൻസ് 2026 സെഷൻ ഒന്ന് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അതിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി സൂക്ഷിക്കുക.

