Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightജെ.​ഇ.​ഇ മെയിൻ 2026:...
    Edu News
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 7:00 AM IST

    ജെ.​ഇ.​ഇ മെയിൻ 2026: ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലിലും

    text_fields
    bookmark_border
    ജെ.​ഇ.​ഇ മെയിൻ 2026: ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലിലും
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​റി​​ങ്​ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ള ദേ​​ശീ​​യ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന പ​​രീ​​ക്ഷ​​യാ​​യ ജോ​​യ​ന്‍റ്​ എ​​ൻ​​ട്ര​​ൻ​​സ്​ എ​​ക്സാ​​മി​​നേ​​ഷ​​ൻ (ജെ.​​ഇ.​​ഇ) മെ​യി​ൻ 2026ന്‍റെ പ​രീ​ക്ഷാ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി, ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ. പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തീ​യ​തി​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ജ​നു​വ​രി 21 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യും ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ഏ​പ്രി​ൽ 1 മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യും ന​ട​ക്കും. ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് എ​ൻ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ jeemain.nta.ac.in വ​ഴി ഈ ​മാ​സം ത​ന്നെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡി​ലെ​യും സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​റ്റു​ക​ൾ​പോ​ലു​ള്ള പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷാ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ അ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. എ​ൻ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്സ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ഐ.​ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ), കേ​ന്ദ്ര​സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലെ വി​വി​ധ ബി​രു​ദ​ത​ല എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, സ​യ​ൻ​സ്, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ, പ്ലാ​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​നം ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: nta.ac.in, jeemain.nta.nic.in, ഇ ​മെ​യി​ൽ: jeemain@nta.ac.in, ഫോ​ൺ: 91-11-40759000

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jee mainEducaton newsLatest News
    News Summary - JEE Main 2026: January and April
    Similar News
    Next Story
    X