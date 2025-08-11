Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:44 AM IST

    എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനം: മെറിറ്റിൽ അലോട്ട്​മെന്‍റ്​ നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന​

    • ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സി​ൽ 8092 പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​
    • 12 വ​രെ​യാ​ണ്​ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള സ​മ​യം
    എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനം: മെറിറ്റിൽ അലോട്ട്​മെന്‍റ്​ നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ അ​വ​സാ​ന അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്​ 25659 പേ​ർ. മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ട്. ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ 27021 പേ​രും ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ 25184 പേ​രു​മാ​ണ് ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 22871 പേ​രാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ സ​മ്പൂ​ർ​ണ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​രം സീ​റ്റ്​ ഫി​ല്ലി​ങ്​ റൗ​ണ്ടാ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​രി​ൽ എ​ത്ര​പേ​ർ കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഒ​ഴി​വി​ന്‍റെ എ​ണ്ണം വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ക.

    12 വ​രെ​യാ​ണ്​ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള സ​മ​യം. ഇ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വു​വ​രു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ രീ​തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ത ​സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ കോ​ള​ജ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തും. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്​ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​; 8092 പേ​ർ. ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ ഇ​ത്​ 7950 ആ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ 7656 പേ​രാ​ണ്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 4678 പേ​ർ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സി​ലും 3295 ​പേ​ർ സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ലും 2770 ​​പേ​ർ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ലി​ലും 2187 പേ​ർ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ലി​ലും അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നേ​ടി. ഈ ​വ​ർ​ഷം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ള​ജ്​ ​ഓ​ഫ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങി​ൽ (സി.​ഇ.​ടി) ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സി​ൽ 571ാം റാ​ങ്കി​ൽ വ​രെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സി​ൽ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മെ​റി​റ്റി​ൽ അ​​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 552ാം റാ​ങ്ക്​ വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മെ​റി​റ്റി​ലെ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്. തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സി​ൽ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മെ​റി​റ്റി​ൽ 1087ാം റാ​ങ്ക്​ വ​രെ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 1020ാം റാ​ങ്ക്​ വ​രെ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്​ അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റി​ന്​ ശേ​ഷ​വും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്താം. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ത്ത​വ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ത്ത​വ​രെ പ്ല​സ്​ ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കാ​നാ​കും.

