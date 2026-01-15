Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:27 AM IST

    ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ട​ന​ടി അം​ഗീ​കാ​രം; സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    34 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ ഡി​ഗ്രി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​​ സ്വ​യ​മേ​വ അം​ഗീ​കാ​രം
    ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ട​ന​ടി അം​ഗീ​കാ​രം; സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള 34 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദം നേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത സ്വ​യ​മേ​വ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം.34 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ത് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ട​ന​ടി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും.‘സീ​റോ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി’ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തും ദേ​ശീ​യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം 25,000ത്തി​ല​ധി​കം ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഇ​മാ​റാ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ത് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര പ​ഠ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കോ തൊ​ഴി​ലി​ലേ​ക്കോ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​രം​ഭം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ബ്യൂ​റോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​മാ​ണ് ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് സം​വി​ധാ​നം. നേ​ര​ത്തേ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്കോ തു​ട​ർ പ​ഠ​ന​ത്തി​നോ ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും മാ​നു​വ​ൽ വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഈ ​കാ​ല​താ​മ​സം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു. പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും ക​ട​ലാ​സ് ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ സം​വി​ധാ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് സം​രം​ഭം.

    TAGS:educationUAE NewsMinistry of Educationdegrees
    News Summary - Immediate approval for degrees; Ministry takes initiative
