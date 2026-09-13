ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിന്റെ പുതിയ വിപ്ലവം -സ്കൂൾ കണക്ട്text_fields
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുവായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല മാതാപിതാക്കളും തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ‘എന്റെ മകൻ ഭാവിയിൽ ഡോക്ടറാകും', അല്ലെങ്കിൽ ‘എന്റെ മകൾ മികച്ച എഞ്ചിനീയറാകും' എന്ന്. സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പോയിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഈ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് പല കുട്ടികളെയും നമ്മൾ അറിയാതെയെങ്കിലും തള്ളിവിടുന്നത്. പത്താം ക്ലാസ് എന്ന കടമ്പ കടക്കുന്നത് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഒരുതരം അവസാനമില്ലാത്ത ഓട്ടമത്സരമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവിടത്തെ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം. കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയോ അവർക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് താല്പര്യമെന്നതോ പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വലിയ ചോദ്യം വരികയായി, സയൻസ് എടുക്കണോ അതോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ? ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എടുത്താൽ പഠിക്കാൻ മോശമാണെന്ന ഒരു അലിഖിത നിയമം കൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളല്ല, മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹമോ ആയിരിക്കും. പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്ട്രെസ് അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തും.
ഒരു വശത്ത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്, മറുവശത്ത് ബോർഡ് എക്സാം, പിന്നെ ട്യൂഷൻ... അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഇതിനെല്ലാം ശേഷം ഒരു ഡിഗ്രിക്കോ പ്രൊഫഷനൽ കോഴ്സിനോ ചേരുമ്പോഴാണ് പല കുട്ടികളും ഞെട്ടലോടെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, "അയ്യോ, ഇതാണോ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു താൽപര്യവുമില്ലല്ലോ!" എന്ന്. അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ടാകും. പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കരിയറുമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് പോകാനോ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.
ഈ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിനുള്ള കൃത്യമായ ഉത്തരവും പരിഹാരവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ യഥാർഥ അഭിരുചിയും താല്പര്യവും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും, ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനും ഉള്ള ഒരു സുവർണ്ണാവസരം. അതാണ് ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിന്റെ 'സ്കൂൾ കണക്ട് പ്രോഗ്രാം'.
മാറുന്ന ലോകം, മാറുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ
10 വർഷം മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന പല ജോലികളും ഇന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല ജോലികളും അടുത്ത പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകില്ല. നിർമ്മിത ബുദ്ധി അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പഴയതുപോലെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രം നോക്കി ജോലി നൽകുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് കമ്പനികൾ ചോദിക്കുന്നത്, "നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്കിൽ ആണ് ഉള്ളത്?" എന്നാണ്.
ഈ പുതിയ കാലത്ത് പിടിച്ചുനിൽക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഐഐടി മദ്രാസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാധാരണയായി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജോയന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (ജെ.ഇ.ഇ) എന്ന കഠിനമായ പരീക്ഷയെഴുതി വിജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ സ്ഥാപനമാണ് ഐ.ഐ.ടി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ആ വലിയ മതിലുകൾ പൊളിച്ച്, ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഐ.ഐ.ടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.
എന്താണ് ഈ സ്കൂൾ കണക്ട് പ്രോഗ്രാം?
ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിന്റെ സെന്റർ ഫോർ ഔട്ട്റീച്ച് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ എജ്യുക്കേഷൻ (CODE) ആണ് ഈ വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ആദ്യമായാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരമൊരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ചിന്താശേഷിയും താല്പര്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രായമാണിത്. ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഭാവി തീരുമാനങ്ങളെ വളരെ പോസിറ്റീവായി സ്വാധീനിക്കും. 9, 10, 11, 12 ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക.
പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്യാധുനിക വിഷയങ്ങൾ
ഏകദേശം 17 വ്യത്യസ്ത ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യാ കോഴ്സുകളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കോഴ്സും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം:
1. ഡാറ്റാ സയൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും (Data Science & AI)
'ഡാറ്റ ആണ് പുതിയ എണ്ണ' (Data is the new oil) എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ, അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബ് തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് റീൽസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഡാറ്റാ സയൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമാണ്. ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള എഐ ടൂളുകൾ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുമ്പോൾ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാവിക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. ഡാറ്റയെ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമെന്നും ഈ കോഴ്സ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
2. എയ്റോസ്പേസ് എൻജിനീയറിങ് (Aerospace Engineering)
ചന്ദ്രയാൻ 3-ന്റെ ചരിത്ര വിജയവും ആദിത്യ എൽ-1 ദൗത്യവുമെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുട്ടികളിൽ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള താല്പര്യം വല്ലാതെ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ് (SpaceX) പോലുള്ള കമ്പനികൾ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ സർവ്വസാധാരണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത്, റോക്കറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് പറക്കുന്നത്? സാറ്റലൈറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമിക്കുന്നത്? ബഹിരാകാശത്തെ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എയ്റോസ്പേസ് കോഴ്സ് സഹായിക്കും. ഭാവിയിൽ ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിലോ നാസയിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു മികച്ച തുടക്കമായിരിക്കും.
3. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി (Cybersecurity)
നമ്മുടെ ലോകം കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ആകുന്തോറും അതിലെ അപകടങ്ങളും വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും, സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഇന്ന് നിത്യസംഭവങ്ങളാണ്. വരും കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ അതിർത്തികളിൽ ആയിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തായിരിക്കും നടക്കുക എന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ വിവരങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വിദഗ്ദ്ധരെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഹാക്കിങ് എങ്ങനെ തടയാം, ഇന്റർനെറ്റിൽ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് വഴി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാം. ഇതൊരു വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ്.
4. ഗെയിം ടെക്നോളജി (Game Technology)
ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ കളിക്കാനാണ്. പബ്ജി (PUBG), ഫ്രീ ഫയർ (Free Fire), മൈൻക്രാഫ്റ്റ് (Minecraft) പോലുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുണ്ട്. എന്നാൽ, വെറുതെ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന് പകരം, ആ ഗെയിമുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചാലോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദ വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളേക്കാൾ വരുമാനം ഇന്ന് ഗെയിമുകൾക്കുണ്ട്. ഗ്രാഫിക്സ്, ആനിമേഷൻ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി ഗെയിമുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്.
5. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ധനകാര്യവും (Economics & Finance)
പണം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം എങ്ങനെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ എവിടെയും പഠിക്കുന്നില്ല. സ്കൂളുകളിൽ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എന്താണ് പണപ്പെരുപ്പം? ബാങ്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ സാമ്പത്തികമായി മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും.
6. നിയമപഠനം
നിയമം എന്നത് വക്കീലന്മാർക്ക് മാത്രം അറിയേണ്ട ഒന്നല്ല. ഓരോ പൗരനും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് സൈബർ നിയമങ്ങൾക്കും മറ്റും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴോ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കോഴ്സ് ഉപകരിക്കും.
7. ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഹ്യുമാനിറ്റീസ്
ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മികച്ച ഡിസൈൻ ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ പെരുമാറ്റരീതികളും മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് സഹായിക്കും. വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഡിസൈൻ മുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
കോഴ്സിന്റെ ഘടനയും പഠനരീതിയും
സ്കൂൾ പഠനത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ് ഈ കോഴ്സുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ഈ കോഴ്സുകളുടെ കാലാവധി 8 ആഴ്ചകളാണ്.
ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം:
വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം. ക്ലാസുകൾ: ഐഐടി മദ്രാസിലെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരും വ്യവസായ വിദഗ്ദ്ധരും ആയിരിക്കും ക്ലാസുകൾ നയിക്കുക.
റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോകളും ലൈവ് സെഷനുകളും: വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസുകൾ നൽകും. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അധ്യാപകരുമായി സംവദിക്കാനും ലൈവ് സെഷനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.
അസൈൻമെന്റുകൾ: വെറുതെ വീഡിയോ കണ്ട് പോകാൻ മാത്രമല്ല, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി ചെയ്തു നോക്കാൻ അസൈൻമെന്റുകളും പ്രോജക്ടുകളും നൽകും. ഇത് കുട്ടികളിൽ പ്രശ്നപരിഹാര ശേഷി (Problem Solving Skills) വർധിപ്പിക്കും.
വെറുമൊരു തിയറി പഠനത്തിനപ്പുറം, ചെയ്തുപഠിക്കുക എന്നതിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഇത് സാധാരണ സ്കൂൾ ക്ലാസുകളിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമാണ്.
പദ്ധതിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള വിജയം
ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ 4,900-ലധികം സ്കൂളുകൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. 1.75 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിവിധ കോഴ്സുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ നമ്പറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്സുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വലിയ ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ള ഏത് കുട്ടിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അറിവ് നേടാം എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.
സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിൽ (X - പഴയ ട്വിറ്റർ) ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ് കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: "ഭാവിയിലേക്ക് മിഴിതുറക്കുന്ന 17 വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യൂ - ഡാറ്റാ സയൻസും എ.ഐയും മുതൽ, എയ്റോസ്പേസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഇക്കണോമിക്സ്, ഡിസൈൻ, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വരെ. ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിലെയും മറ്റ് പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഫാക്കൽറ്റികളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ ഇതാ സുവർണാവസരം."
ഇത് വെറുമൊരു വാക്കല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ കരിയറിന് കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. "എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാലോ?" എന്ന ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്.
സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഗുണങ്ങളും
ഈ എട്ടാഴ്ചത്തെ കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിന്റെ CODE (Centre for Outreach and Digital Education) നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക ഇ-സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.
ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭാവിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും:
1. കരിയർ വ്യക്തത: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിൽ കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിക്കുന്നു. തനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് ആണോ അതോ ഫിനാൻസ് ആണോ ചേരുക എന്ന് കുട്ടിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
2. കോളജ് അഡ്മിഷൻ: ഭാവിയിൽ മികച്ച വിദേശ യൂനിവേഴ്സിറ്റികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഉപരിപഠനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരുടെ ബയോഡാറ്റയുടെ (Resume) മൂല്യം പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിക്കും.
3.ആത്മവിശ്വാസം: ഐ.ഐ.ടി പോലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതായിരിക്കില്ല. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഭയമില്ലാതെ നേരിടാൻ അവർ പ്രാപ്തരാകും.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? പ്രധാന തീയതികൾ
ഒക്ടോബർ 2026 ബാച്ചിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്കൂൾ കണക്ട് വെബ്സൈറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 2026 സെപ്റ്റംബർ 20
ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്: 2026 ഒക്ടോബർ 05
സ്കൂളുകൾക്ക് മൊത്തമായും കുട്ടികളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫീസ് മാത്രമാണ് ഇതിനായി ഈടാക്കുന്നത്, ചില ഗ്രാന്റുകൾ വഴി അർഹരായവർക്ക് ഫീസിളവുകളും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മാതാപിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരു കുതിരയെപ്പോലെ കണ്ണുമൂടി ഓടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ലോകം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അവർ കാണട്ടെ. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അവർ പരീക്ഷിക്കട്ടെ. പരാജയപ്പെട്ടാൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് അവർ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. വെറുതെ മാർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി, സ്കിൽ (Skill) സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇവിടെ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്.
ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിന്റെ ഈ സ്കൂൾ കണക്ട് പ്രോഗ്രാം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചി തിരിച്ചറിയാനും ഭാവിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ അടുത്തറിയാനും ലഭിക്കുന്ന ഈ ഏറ്റവും മികച്ച അവസരം നാം പാഴാക്കരുത്. ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, നാളെ ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഐ ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ ഡിസൈനർ ആയേക്കാം. അതിനുള്ള ആദ്യ പടിയായി ഈ പ്രോഗ്രാം മാറട്ടെ.
അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പരിചയത്തിലോ ഒമ്പതുമുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അവരെ ഈ വിവരം അറിയിക്കുക. അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമാക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമായേക്കാം. സമയമില്ല, സെപ്റ്റംബർ 20 ന് മുൻപ് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്!
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