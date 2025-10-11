Begin typing your search above and press return to search.
    11 Oct 2025 7:59 AM IST
    11 Oct 2025 7:59 AM IST

    ഐ ഐ ടികളിൽ ഡിസൈൻ പഠിക്കാൻ യുസീഡ്, സീഡ്

    ഐ ഐ ടികളിൽ ഡിസൈൻ പഠിക്കാൻ യുസീഡ്, സീഡ്
    ​ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് ഡി​സൈ​ൻ (ബി.​ഡെ​സ്) പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലും മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഡി​സൈ​ൻ (എം.​ഡെ​സ്), പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് യ​ഥാ​ക്ര​മം യു​സീ​ഡ്, സീ​ഡ്-2026 പൊ​തു​പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ട​ണം. ഓ​രോ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും സം​ക്ഷി​പ്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​വ​ടെ-​ജ​നു​വ​രി 18ന് ​രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​തു​പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ പി​ഴ കൂ​ടാ​തെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    യു​സീ​ഡ്-2026

    (അ​ണ്ട​ർ ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് കോ​മ​ൺ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് എ​ക്സാം ഫോ​ർ ഡി​സൈ​ൻ)

    മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി, ഗു​വാ​ഹ​തി, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ഇ​ന്ദോ​ർ, റൂ​ർ​ക്കി ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ, ഐ.​ഐ.​​ഐ.​ടി.​ഡി.​എം ജ​ബ​ൽ​പൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ഡെ​സ് ​പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൊ​തു​പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണി​ത്. പ​രീ​ക്ഷാ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും വി​വ​ര​ണ​പ​ത്രി​ക​യും www.uceed.iitb.ac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. യു​സീ​ഡ് 2026 പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഐ.​ഐ.​ടി മും​ബൈ​യാ​ണ്. യു​സീ​ഡ് സ്കോ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ബി​ഡെ​സ് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടു പ്രാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ‘യു​സീ​ഡ്’ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്. 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​ണ് യു​സീ​ഡ് സ്കോ​റി​ന് പ്രാ​ബ​ല്യം.

    യോ​ഗ്യ​ത: സ​യ​ൻ​സ്, കോ​മേ​ഴ്സ്, ആ​ർ​ട്സ്, ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 2025 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 2026 വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ത​വ​ണ പ്ല​സ് ടു/ ​ത​ത്തു​ല്യ​പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ, അം​ഗീ​കൃ​ത ത്രി​വ​ത്സ​ര ഡി​പ്ലോ​മ​ക്കാ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    2001 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നോ അ​തി​നു ശേ​ഷ​മോ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം.

    എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി / ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ 1996 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നോ അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മോ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം.

    പ​രീ​ക്ഷ: മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ. പ​ര​മാ​വ​ധി 300 മാ​ർ​ക്ക്. പാ​ർ​ട്ട് ‘എ’ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 200 മാ​ർ​ക്കി​നാ​ണ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്ന് സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളാ​യാ​ണ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​ക.

    സെ​ക്ഷ​ൻ-​ഒ​ന്ന് ന്യൂ​മ​റി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​സ​ർ​ടൈ​പ് -14 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ (ഓ​രോ​ന്നി​നും നാ​ലു മാ​ർ​ക്ക്), നെ​ഗ​റ്റി​വ് മാ​ർ​ക്കി​ല്ല. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ്ക്രീ​നി​ൽ അ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​ത്ത​രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ചോ​യി​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    സെ​ക്ഷ​ൻ-​ര​ണ്ട്, മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ സെ​ല​ക്ട്: ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ 15 എ​ണ്ണ​മു​ണ്ടാ​കും. ത​ന്നി​ട്ടു​ള്ള നാ​ല് ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രി​യാ​യ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. ഉ​ത്ത​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശ​രി​യാ​യാ​ൽ നാ​ലു മാ​ർ​ക്ക് വീ​തം ല​ഭി​ക്കും. തെ​റ്റി​യാ​ൽ ഒ​രു മാ​ർ​ക്ക് കു​റ​യും.

    സെ​ക്ഷ​ൻ-​മൂ​ന്ന്, മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ ചോ​യി​സ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ 28 എ​ണ്ണ​മു​ണ്ടാ​വും. ശ​രി ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു മാ​ർ​ക്ക്. ഉ​ത്ത​രം തെ​റ്റി​യാ​ൽ 0.71 മാ​ർ​ക്ക് വീ​തം കു​റ​യും. ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ല് ചോ​യി​സു​ക​ൾ.

    പാ​ർ​ട്ട് ബി -100 ​മാ​ർ​ക്കി​ന്, ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കും. ഡ്രോ​യി​ങ് സ്കി​ൽ, ഡി​സൈ​ൻ അ​ഭി​രു​ചി പ​രി​​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ൽ തെ​ളി​യും. ഉ​ത്ത​രം, ​ഡ്രോ​യി​ങ് ആ​ൻ​സ​ർ ബു​ക്കി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. പ​രീ​ക്ഷ​ഘ​ട​ന​യും സി​ല​ബ​സും മാ​ർ​ക്കും നി​ർ​ണ​യ രീ​തി​യും വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം മാ​ർ​ച്ച് ആ​റി​ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.​

    സീ​ഡ് 2026

    ഐ.​ഐ.​ടി ബോം​ബെ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ഷ്വ​ൽ പെ​ർ​സെ​പ്ഷ​ൻ എ​ബി​ലി​റ്റി, ​ഡ്രോ​യി​ങ് സ്കി​ൽ​സ്, ലോ​ജി​ക്ക​ൽ റീ​സ​ണി​ങ്, ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, പ്രോ​ബ്ലം സോ​ൾ​വി​ങ് സ്കി​ൽ​സ് അ​ട​ക്കു​മു​ള്ള ‘ഡി​സൈ​ൻ അ​ഭി​രു​ചി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ടെ​സ്റ്റ്. യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​സി ബാം​ഗ്ലൂ​ർ, ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ൾ (ബോം​ബെ, ദ​ൽ​ഹി, ഗു​വാ​ഹ​തി, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ജോ​ഡ്പൂ​ർ, കാ​ൻ​പൂ​ർ, റൂ​ർ​ക്കി) ഐ.​ഐ.​ഐ.​ടി.​ഡി.​എം (ജ​ബ​ൽ​പൂ​ർ, കാ​ഞ്ചീ​പു​രം) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എം.​ഡെ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലും നി​രി​വ​ധി ഐ.​ഐ.​ടി​ക​ളി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത ല​ഭി​ക്കും.

    സീ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷാ​ഘ​ട​ന​യും സി​ല​ബ​സും മാ​ർ​ക്കും മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​രീ​തി​യും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടെ വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക www.ceed.iitb.ac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    യോ​ഗ്യ​ത: ബി​രു​ദം/​ഡി​പ്ലോ​മ/ പോ​സ്റ്റ്ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ബി​രു​ദം. അ​വ​സാ​ന​വ​ർ​ഷ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ ജി.​ഡി. ആ​ർ​ട്സ് ഡി​പ്ലോ​മ​കാ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല. സീ​ഡ് എ​ത്ര​പ്രാ​വ​ശ്യം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും എ​ഴു​താം (ത​വ​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ല).

    ര​ജി​സ്‍ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്: യു​സീ​ഡ്, സീ​ഡ്-2026 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് 4000 രൂ​പ. വ​നി​ത​ൾ​ക്കും പ​ട്ടി​ക, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് 2000 രൂ​പ മ​തി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഇ​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. 500 രൂ​പ ലേ​റ്റ് ഫീ​സോ​ടു​കൂ​ടി ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴ് വൈ​കീ​ട്ട് വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്.

