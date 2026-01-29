Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഐ.ഐ.എം.സിയിൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:45 AM IST

    ഐ.ഐ.എം.സിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി പ്രവേശനം അ​പേ​ക്ഷ ഓ​ൺ​​ലൈ​നി​ൽ ജ​നു​വ​രി 30 വ​രെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.ഐ.എം.സിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി പ്രവേശനം അ​പേ​ക്ഷ ഓ​ൺ​​ലൈ​നി​ൽ ജ​നു​വ​രി 30 വ​രെ
    cancel
    camera_alt

    ഐ.ഐ.എം.സി

    Listen to this Article

    ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ (ഐ.​ഐ.​എം.​സി) 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പി.​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ജ​നു​വ​രി 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കേ​ന്ദ്ര വാ​ർ​ത്താ വി​ത​ര​ണ പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൻ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണി​ത്. ഫു​ൾ​ടൈം പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ 18, പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ നാ​ലു എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സീ​റ്റു​ക​ൾ. ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ -മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, പ്രി​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മീ​ഡി​യ, അ​ഡ്വ​ർ​ടൈ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ജേ​ണ​ലി​സം സ്റ്റ​ഡീ​സ്, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ, സി​നി​മ ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സ്കേ​ഴ്സ്, ഡാ​റ്റാ ജേ​ണ​ലി​സം ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ്, ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഹെ​ൽ​ത്ത് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, വി​ഷ്വ​ൽ ക​മ്യു​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ.

    യോ​ഗ്യ​ത: മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ/ ജേ​ണ​ലി​സം/ മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യു​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ/ അ​നു​ബ​ന്ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എം.​ഫി​ൽ. സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത മാ​ർ​ക്കി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും. യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്/​പി.​എ​ച്ച്.​ഡി അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ.

    പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​പി.​എ​ച്ച്.​ഡി​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം കൂ​ടി വേ​ണം. യു.​ജി.​സി-​നെ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഐ.​​ഐ.​എം.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​ത​ണം. പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യും https://iimc.gov.in ൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ApplicationsPhD admissionIIMC
    News Summary - IIMC PhD admission applications open online till January 30
    Similar News
    Next Story
    X