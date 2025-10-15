Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്...
    Edu News
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 6:30 AM IST

    ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കോ​ടി​ക​ൾ! ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ക​രി​യ​ർ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന​മ്മു​ടെ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വു​മൊ​ക്കെ ഭൗ​തി​ക സ്വ​ത്താ​െ​ണ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത് ആ​ണ് (ഇ​ന്റ​ല​ക്ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി അ​ഥ​വാ ഐ.​പി). ഇ​വ​യെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ നി​യ​മം. ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഭൗ​തി​ക​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന സാ​ർ​വ​ത്രി​ക മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 27ൽ ​ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന അ​വ​കാ​ശം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം.

    ഇൗ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ൽ, ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​സ്തി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ പ​ണ​മോ അ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ഈ ​ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​റി​യു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും വ​ലി​യ ഡി​മാ​ൻ​ഡാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന, വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഈ ​ആ​ധു​നി​ക നി​യ​മ​ശാ​ഖ​യി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ്.

    ഐ.​പി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​റു​ത​രം അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്

    1. പേ​റ്റ​ന്റ്

    പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് (ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മോ, പ്ര​ക്രി​യ​യോ) നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന കു​ത്ത​കാ​വ​കാ​ശം. ആ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മ​റ്റാ​ർ​ക്കും ഉ​ട​മ​യു​ടെ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ അ​ത് നി​ർ​മി​ക്കാ​നോ വി​ൽ​ക്കാ​നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഉ​ദാ: ഔ​ഷ​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പു​തി​യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​തി​ന് പേ​റ്റ​ന്റ് സം​ര​ക്ഷ​ണം നേ​ടു​ന്നു.

    2. ട്രേ​ഡ്മാ​ർ​ക്ക്

    ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തെ​യോ സേ​വ​ന​ത്തെ​യോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വാ​ക്ക്, ചി​ഹ്നം, ഡി​സൈ​ൻ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം സം​യോ​ജ​നം.

    3. പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശം

    സാ​ഹി​ത്യം, സം​ഗീ​തം, സി​നി​മ, ക​ല, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ പ്രോ​ഗ്രാം തു​ട​ങ്ങി​യ മൗ​ലി​ക​മാ​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​വ​കാ​ശം.

    4. വ്യാ​പാ​ര ര​ഹ​സ്യം

    ഒ​രു ക​മ്പ​നി​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രേ​ക്കാ​ൾ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​ന്ന, ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ന് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഇ​ല്ല, ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം സം​ര​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​കും. കൊ​ക്ക​കോ​ള​യു​ടെ ഫോ​ർ​മു​ല ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര ര​ഹ​സ്യ​മാ​ണ്.

    5. ഭൗ​മ സൂ​ചി​ക​ക​ൾ

    ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഭൗ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ത്ഭ​വി​ച്ച​തും, ആ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ഉ​ള്ള​തു​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​രം. ഉ​ദാ: ആ​റ​ന്മു​ള ക​ണ്ണാ​ടി, മ​ല​ബാ​ർ പെ​പ്പ​ർ, ഡാ​ർ​ജി​ലി​ങ് ചാ​യ.

    6. വ്യ​വ​സാ​യ ഡി​സൈ​ൻ

    ഒ​രു ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ പു​റ​മെ​യു​ള്ള രൂ​പ​ത്തി​ന്, അ​താ​യ​ത് അ​തി​ന്റെ ഡി​സൈ​നി​നും ആ​കൃ​തി​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ര​ക്ഷ​ണം.

    എ​ങ്ങ​നെ ഈ ​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തും

    വ​ഴി 1: നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി

    നി​യ​മ​മാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ത​യെ​ങ്കി​ൽ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​ബി​രു​ദ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യാം. എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി​ക്ക് ശേ​ഷം ഐ.​പി നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് (എ​ൽ​എ​ൽ.​എം) എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ക്കി മാ​റ്റും. ഇ​ത് മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ

    • രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഇ​ന്റ​ല​ക്ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ലോ, ​ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ഗ്പൂ​ർ: ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യും നി​യ​മ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഇ​ടം. ഒ​രു ഐ.​ഐ.​ടി കാ​മ്പ​സി​ൽ നി​യ​മം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. ലി​ങ്ക്: www.iitkgp.ac.in/department/IP
    • നാ​ഷ​ന​ൽ ലോ ​സ്കൂ​ൾ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ നി​യ​മ കോ​ള​ജ്. ഇ​വ​രു​ടെ ഡി​സ്റ്റ​ൻ​സ് പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സി​നും വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ണ്ട്. ലി​ങ്ക്: www.nls.ac.in/
    • ന​ൽ​സാ​ർ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു മു​ൻ​നി​ര നി​യ​മ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല. ലി​ങ്ക്: www.nalsar.ac.in
    • ദ ​വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ജു​റി​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത : https://www.nujs.edu/
    • ജി​ൻ​ഡാ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ലോ ​സ്കൂ​ൾ : jgu.edu.in/jgls
    • സിം​ബ​യോ​സി​സ് ലോ ​സ്കൂ​ൾ : www.symlaw.ac.in

    വ​ഴി 2: സ​യ​ൻ​സി​ന്റെ വ​ഴി

    സ​യ​ൻ​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ താരം ആ​കാം. നി​യ​മ​ബി​രു​ദം ഇ​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ പേ​റ്റ​ന്റ് ഏ​ജ​ന്റ് എ​ന്ന ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജോ​ലി നേ​ടാം. സ​യ​ൻ​സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഫാ​ർ​മ​സി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ബി​രു​ദ​മാ​ണ് വേ​ണ്ട യോ​ഗ്യ​ത.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പേ​റ്റ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പേ​റ്റ​ന്റ് ഏ​ജ​ന്റ് എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​ക​ണം. ഇ​തി​ന് ര​ണ്ട് പേ​പ്പ​റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്: ഒ​ന്ന് നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​റ്റൊ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​റി​വ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പേ​റ്റ​ന്റ് രേ​ഖ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും (ഡ്രാ​ഫ്റ്റി​ങ്). പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള എ​ല്ലാ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും https://ipindia.gov.in സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ച​യ​ത്തി​ന് സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യാ​ണ്. പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാം. വെ​റു​തെ ഒ​രു ബ​യോ​ഡേ​റ്റ അ​യ​ക്കാ​തെ, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ.​പി​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ന​ല്ല ക​വ​ർ ലെ​റ്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. നി​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സെ​മി​നാ​റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ അ​തി​ൽ പ​റ​യാം.

    ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പി​നാ​യി സ​മീ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന ചി​ല ​പ്രമുഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ

    എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ജോ​ലി​ക​ൾ

    ഐ.​പി നി​യ​മ​രം​ഗം വ​ള​രെ വി​ശാ​ല​മാ​ണ്. ഓ​രോ​ന്നി​നും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന റോ​ളു​ക​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം.

    ഐ.​പി അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ്

    ഇ​വ​രാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ലോ​ഗോ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ കോ​പ്പി​യ​ടി​ച്ചാ​ൽ, ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ വ്യാ​ജ പ​തി​പ്പ് ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ, ഒ​രു ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്തം അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വ​ർ നി​യ​മ​യു​ദ്ധം ന​യി​ക്കും.

    പേ​റ്റ​ന്റ് ഏ​ജ​ന്റ്/​ അ​റ്റോ​ർ​ണി

    ഇ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ വ​ക്കീ​ൽ പ​ണി​യ​ല്ല, ടെ​ക്നോ-​ലീ​ഗ​ൽ റോ​ളാ​ണ്. സ​യ​ൻ​സി​ലോ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ലോ ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. ഒ​രു ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ പു​തി​യൊ​രു മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ, ആ ​ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്തം വി​ശ​ദ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി, അ​തി​ന് മു​മ്പ് ലോ​ക​ത്ത് മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്തം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് റി​സ​ർ​ച് ചെ​യ്ത്, സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ നി​യ​മ-​സാ​ങ്കേ​തി​ക ഭാ​ഷ​യി​ൽ പേ​റ്റ​ന്റി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ത​യാ​റാ​ക്കി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഇ​വ​രാ​ണ്. ക്ഷ​മ​യും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​ജ്ഞാ​ന​വും ഒ​രു​പോ​ലെ വേ​ണ്ട ജോ​ലി​യാ​ണി​ത്.

    ട്രേ​ഡ്മാ​ർ​ക്ക് അ​റ്റോ​ർ​ണി

    ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം അ​തി​നൊ​രു പേ​രും ലോ​ഗോ​യു​മാ​ണ്. ആ ​പേ​ര് മ​റ്റാ​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും, അ​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും, ആ​രെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്താ​ൽ അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ട്രേ​ഡ്മാ​ർ​ക്ക് അ​റ്റോ​ർ​ണി​യാ​ണ്.

    ഐ.​പി മാ​നേ​ജ​ർ/​ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ്

    റി​ല​യ​ൻ​സ്, ടാ​റ്റ, ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​റ്റ​ന്റു​ക​ളും ട്രേ​ഡ്മാ​ർ​ക്കു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും, പു​തി​യ​വ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ലി​യാ​ണ് ഐ.​പി മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രു​ടേ​ത്.

    കോ​പ്പി​റൈ​റ്റ് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ

    സി​നി​മ, സം​ഗീ​തം, സാ​ഹി​ത്യം, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി, സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ കോ​ഡി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ലോ​കം. ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ക​ഥാ​കൃ​ത്തി​ന് അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ന്റെ ട്യൂ​ൺ കോ​പ്പി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക, സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ പൈ​റ​സി​ക്ക് ഇ​ര​യാ​വാ​തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​വ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Career And Education Newscareer opportunitiesdigital worldIntellectual Property
    News Summary - Ideas are worth millions! Career opportunities in intellectual property law
    Similar News
    Next Story
    X