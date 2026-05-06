    Posted On
    date_range 6 May 2026 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 6 May 2026 3:24 PM IST

    കാനഡയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ഇടിവ്: കോവിഡ് കാലത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    ഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അധ്യയന വർഷങ്ങളിലായി കാനഡയിലെ മുഴുവൻ സമയ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. ആഗോള യാത്രകൾ തടസ്സപ്പെട്ട കോവിഡ്-19 കാലഘട്ടത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായെന്നാണ് ഡാറ്റാ ഏജൻസിയായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാനഡ ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്.

    2003-04 മുതൽ 2023-24 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കാനഡയിലെ വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം എട്ടിരട്ടി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2024-25-ൽ 4% വും, 2025-2026-ൽ 26 ശതമാനവും ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2023-24 മുതൽ ഏകദേശം 1,24,000 വിദ്യാർഥികളുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ 2025-2026 കാലയളവിലെ മൊത്തം വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 3 ലക്ഷമായി ചുരുങ്ങി. ഇത് 2021-2022 കാലഘട്ടത്തിന് സമാനമായ കണക്കാണ്.

    കോളേജ് പ്രോഗ്രാമുകളെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളെയുമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ഇവിടെ 42% ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സർവകലാശാലാ പ്രവേശനത്തിൽ 17% കുറവുണ്ടായി. കാനഡയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരാണ്. എന്നാൽ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

    2024-നെ അപേക്ഷിച്ച് 2025-ൽ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 1,31,010 (ഏകദേശം 25%) കുറവുണ്ടായി. ഈ ഇടിവിൽ 72 ശതമാനവും ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം 2024-ലെ 1,88,175-ൽ നിന്ന് 2025-ൽ 94,605 ആയി കുറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കാനഡ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നടപടികളാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിവിന് കാരണമെന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാനഡ വിലയിരുത്തുന്നത്.

