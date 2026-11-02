ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം; മികച്ച സി.വി തയ്യാറാക്കാൻ അറിയേണ്ട 15 കാര്യങ്ങൾ

ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം; മികച്ച സി.വി തയ്യാറാക്കാൻ അറിയേണ്ട 15 കാര്യങ്ങൾtext_fields
ഒരു ജോലി ഒഴിവിന്റെ പരസ്യം കാണുന്നു. യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്ന സി.വി എത്രപേർ വായിക്കുന്നുണ്ട്? അതിൽനിന്ന് എന്താണ് തൊഴിലുടമ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്?
ഒരേ ജോലിക്കായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന കാലമാണിത്. അവരുടെയെല്ലാം യോഗ്യതകളും തൊഴിൽപരിചയവും പരിശോധിക്കാൻ റിക്രൂട്ടർമാർക്ക് പരിമിതമായ സമയമേയുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സി.വി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. മികച്ച യോഗ്യതകളുണ്ടായിട്ടും അവ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്.
ഇവിടെയാണ് ബയോഡാറ്റയുടെയും റെസ്യൂമെയുടെയും സി.വിയുടെയും പ്രസക്തി. ഇവയുടെ പേരുകളെച്ചൊല്ലി വലിയ ചർച്ചകളുണ്ടെങ്കിലും തൊഴിലവസരത്തിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന രേഖയുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്: നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും തൊഴിലുടമയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുക.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മികച്ച സി.വി.? എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം? ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ജോലി തേടുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 15 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
1. സി.വി ഒരു വ്യക്തിചരിത്രമല്ല, ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ്
നിങ്ങളുടെ സി.വി. മാത്രം നോക്കി ഒരു സ്ഥാപനം ജോലി നൽകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണോ, അഭിമുഖത്തിന് ക്ഷണിക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നിരവധി പേരുടെ സി.വികളും തൊഴിലുടമയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നുണ്ടാകും. അവയ്ക്കിടയിൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വായിക്കുന്നയാൾക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് സി.വിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കുത്തിനിറയ്ക്കുക എന്നതല്ല; ആ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്.
2. വായിക്കുന്നത് തിരക്കുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഓർക്കുക
ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിക്രൂട്ടറുടെ മുന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ സി.വി എത്തുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഓരോ വരിയും വിശദമായി വായിക്കാൻ അയാൾക്ക് സമയമുണ്ടാകണമെന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ രേഖ തയ്യാറാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച യോഗ്യതകളും പ്രസക്തമായ തൊഴിൽപരിചയവും പ്രധാന നേട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ആദ്യ പേജിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണം. വായിക്കുന്നയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ നിർബന്ധിക്കരുത്.
3. എല്ലാ ജോലികൾക്കും ഒരേ സി.വി അയക്കരുത്
ഓരോ ജോലിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സി.വി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിലെ കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എടുത്തുകാണിക്കേണ്ട കഴിവുകളല്ല ഒരു ഐ.ടി കമ്പനിയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ തസ്തികയ്ക്ക് വേണ്ടത്.
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, ആവശ്യപ്പെടുന്ന യോഗ്യതകൾ, തൊഴിൽപരിചയം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ രീതി എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി സി.വി തയ്യാറാക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ ജോലിക്കായി തയ്യാറാക്കുന്ന രേഖ അതേപടി വിദേശത്തെ എല്ലാ തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയില്ല. രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാരീതികളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം.
4. അക്ഷരപ്പിശകുകളും വ്യാകരണത്തെറ്റുകളും ഒഴിവാക്കുക
നിങ്ങളുടെ സി.വിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു അക്ഷരപ്പിശക് പോലും മോശം മതിപ്പുണ്ടാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ആശയവിനിമയശേഷി പ്രധാനമായ ജോലികളിൽ ഭാഷാപരമായ പിഴവുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും.
വായിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഫോണ്ടുകളും അമിതമായ നിറങ്ങളും അനാവശ്യ ഡിസൈനുകളും ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തമായ തലക്കെട്ടുകളും കൃത്യമായ അകലവും വായിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള അക്ഷരവലുപ്പവും ഉപയോഗിക്കുക.
സി.വി തയ്യാറാക്കിയശേഷം ഒന്നിലധികം തവണ വായിച്ചുനോക്കണം. സാധ്യമെങ്കിൽ ഭാഷയിൽ നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്പെൽ ചെക്കറുകളെയും എ.ഐ സംവിധാനങ്ങളെയും മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത്.
5. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കണം
പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം എന്നിവയിൽ തെറ്റുണ്ടാകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗമുള്ള പ്രഫഷനൽ ഇ-മെയിൽ വിലാസം നൽകുന്നതാണ് ഉചിതം.
ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇ-മെയിലും ഫോൺ സന്ദേശങ്ങളും പതിവായി പരിശോധിക്കുക. അഭിമുഖത്തിനുള്ള അറിയിപ്പോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സന്ദേശമോ നഷ്ടപ്പെടരുത്. പഴയതും ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തതുമായ ഫോൺ നമ്പറോ ഇ-മെയിൽ വിലാസമോ സി.വിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
6. പ്രധാന യോഗ്യതകളും നേട്ടങ്ങളും എടുത്തുകാണിക്കുക
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, തൊഴിൽപരിചയം, സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ, ഭാഷാപരിജ്ഞാനം, പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ സി.വിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ വെറുതെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്ത ജോലികളും അതിലൂടെ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും വ്യക്തമാക്കണം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അഞ്ചുവർഷം ജോലി ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിനു പകരം ആ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളും കൈവരിച്ച ഫലങ്ങളും ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കുക.
പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച തൊഴിൽപരിചയം, അംഗീകൃത സർവകലാശാലകളിലെ ബിരുദം, പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, വിദേശഭാഷകളിലെ പ്രാവീണ്യം തുടങ്ങിയവ പ്രസക്തമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തുകാണിക്കാം.
7. ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക
സി.വി എന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ വ്യക്തിചരിത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാത്ത വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.
അച്ഛന്റെ പേര്, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, മതം, ജാതി, പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ തുടങ്ങിയവ പൊതുവായ തൊഴിൽ അപേക്ഷകളിൽ സാധാരണയായി ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പ്രത്യേക സ്ഥാപനമോ ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷാ ഫോമോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ജോലിക്ക് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രം നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.
8. അനുയോജ്യമായ സി.വി ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സി.വി തയ്യാറാക്കാൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതികളുണ്ട്.
ക്രോണോളജിക്കൽ ഫോർമാറ്റ്: ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽപരിചയം ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി. പിന്നീട് മുൻ ജോലികളും വിദ്യാഭ്യാസ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
ഫങ്ഷനൽ ഫോർമാറ്റ്: തൊഴിൽപരിചയത്തിന്റെ കാലക്രമത്തേക്കാൾ കഴിവുകൾക്കും പ്രത്യേക മേഖലകളിലെ പരിചയത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
കോമ്പിനേഷൻ ഫോർമാറ്റ്: തൊഴിൽപരിചയവും കഴിവുകളും നേട്ടങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി.
മിക്ക തൊഴിൽ അപേക്ഷകൾക്കും ക്രോണോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ രീതികൾ പ്രായോഗികമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽപരിചയം ആദ്യം നൽകുന്നത് വായിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
9. കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിർബന്ധമാണോ?
സി.വി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പലരും ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. എന്നാൽ എല്ലാ സി.വികളിലും ദീർഘമായ കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.
പകരം, നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽപരിചയം, പ്രധാന കഴിവുകൾ, അപേക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ വരിയിലുള്ള പ്രഫഷനൽ സമ്മറിയാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുക.
ഉദാഹരണത്തിന്, അഞ്ചുവർഷത്തെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് പരിചയവും എസ്.ഇ.ഒ, കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിങ് മേഖലകളിലെ വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ വ്യക്തമാക്കാം.
10. എ.ടി.എസ് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണം
ഇന്നത്തെ തൊഴിൽവിപണിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് എ.ടി.എസ്. (Applicant Tracking System). വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ക്രമീകരിക്കാനും യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കാനും ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ജോലി പരസ്യത്തിൽ പറയുന്ന യോഗ്യതകളും കഴിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ സി.വിയിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചില സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയുടെ വിവരണം ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ച് അതിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ സി.വിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ജോലിക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്, SEO, ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ കഴിവുകളാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവ നിങ്ങളുടെ യഥാർഥ പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി.വിയിൽ വ്യക്തമാക്കാം.
എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത യോഗ്യതകളോ അനുഭവങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടരുത്. സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി അനാവശ്യമായി കീവേഡുകൾ കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നതും നല്ല രീതിയല്ല.
11. ഫോട്ടോയും റഫറൻസും നിർബന്ധമാണോ?
സി.വിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഫോട്ടോ ചേർക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. ഇതിന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ഒരൊറ്റ ഉത്തരമില്ല.
ചില രാജ്യങ്ങളിലും തൊഴിൽമേഖലകളിലും ഫോട്ടോ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് പതിവ്. അതിനാൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർദേശവും രാജ്യത്തെ തൊഴിൽരീതിയും മനസ്സിലാക്കിയശേഷം തീരുമാനിക്കുക.
അതുപോലെ, രണ്ടുപേരുടെ ഫോൺ നമ്പറും പേരും നിർബന്ധമായി റഫറൻസായി ചേർക്കേണ്ടതില്ല. സ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റഫറൻസ് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ അനുമതി വാങ്ങുകയും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുകയും വേണം.
12. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക
ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രഫഷനൽ വ്യക്തിത്വം സി.വിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ പ്രൊഫൈലുകളും തൊഴിൽപരമായ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽപരിചയം, കഴിവുകൾ, പ്രോജക്ടുകൾ, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഫഷനലുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.
അതേസമയം, പൊതുവായി ലഭ്യമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രഫഷനൽ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ ഓൺലൈനിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വം പുലർത്തുക. സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.
13. വിദേശജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക
വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സി.വിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം.
ഇന്ത്യൻ ഫോൺ നമ്പറിനൊപ്പം +91 എന്ന രാജ്യകോഡ് ചേർക്കുക. വിലാസത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ശമ്പളം, പ്രോജക്ട് ചെലവ് തുടങ്ങിയവ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലുള്ള 'ലക്ഷം', 'കോടി' എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമായിടത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പരിചിതമായ കറൻസിയും അളവുകളും വ്യക്തമാക്കുക.
നിലവിലെ ശമ്പളം സി.വിയിൽ നിർബന്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. സ്ഥാപനത്തിന്റെ അപേക്ഷാ ഫോമോ ജോലി പരസ്യമോ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നൽകാം. ശമ്പളവിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സി.വിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.
14. സി.വിയുടെ ദൈർഘ്യം എത്രയായിരിക്കണം?
സി.വി എത്ര പേജുണ്ടാകണം എന്നതിന് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു നിയമമില്ല. തൊഴിൽപരിചയം, അപേക്ഷിക്കുന്ന തസ്തിക, സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർദേശം, രാജ്യത്തെ തൊഴിൽരീതി എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കും.
തൊഴിൽജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേജിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പരിചയവും നേട്ടങ്ങളും കൂടുമ്പോൾ ദൈർഘ്യം വർധിക്കാം. എന്നാൽ പ്രസക്തിയില്ലാത്ത പഴയ വിവരങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ച് സി.വി. നീട്ടരുത്.
അക്കാദമിക്, ഗവേഷണ മേഖലകളിലെ അപേക്ഷകൾക്ക് വിശദമായ സി.വി. ആവശ്യമായി വരാം. അതേസമയം സാധാരണ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലികൾക്ക് ചുരുക്കവും പ്രസക്തവുമായ രേഖയാണ് പലപ്പോഴും അനുയോജ്യം.
15. അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാന പരിശോധന നടത്തുക
സി.വി. തയ്യാറാക്കിയശേഷം അത് പഴയ ഫയലിൽനിന്ന് അതേപടി അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരങ്ങൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പുതിയ തൊഴിൽപരിചയം, പരിശീലനം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചേർക്കുക.
സ്ഥാപനം നിർദേശിച്ച ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക. PDF ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ PDF ആയി നൽകാം. Word ഫയൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതുതന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. PDF ആക്കി മാറ്റിയശേഷം അക്ഷരങ്ങളും ഫോർമാറ്റിങ്ങും ശരിയായി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുക.
മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം: ഓരോ അപേക്ഷയ്ക്കും സി.വി. അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പുതുക്കണം. ഒരിക്കൽ തയ്യാറാക്കിയ രേഖ വർഷങ്ങളോളം മാറ്റമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല.
നിങ്ങളുടെ സി.വി ഒരു പരസ്യരേഖയാണെന്ന് ഓർക്കുക. എന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാർഥമായിരിക്കണം. കഴിവുകൾ അമിതമായി പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും അവതരിപ്പിക്കുക.
ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ മാത്രം മികച്ച സി.വി ഉണ്ടാക്കില്ല. അതുപോലെ, വലിയ യോഗ്യതകളുണ്ടെന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം മികച്ച സി.വി ആകണമെന്നുമില്ല. പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ, വ്യക്തമായ അവതരണം, കൃത്യത, വായനാസൗകര്യം എന്നിവയാണ് ഒരു നല്ല സി.വിയുടെ അടിസ്ഥാനം.