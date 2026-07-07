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    Edu News
    Posted On
    date_range 7 July 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 8:19 AM IST

    ഹൊറൈസൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം പിൻവലിച്ചു; വിദ്യാർഥികളെ അംഗീകാരമുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം

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    ഹൊറൈസൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നതും പുതിയ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നതും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്
    ഹൊറൈസൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം പിൻവലിച്ചു; വിദ്യാർഥികളെ അംഗീകാരമുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം
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    അജ്മാന്‍: അജ്മാനിലെ ഹൊറൈസൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം പിൻവലിച്ചു. യൂനിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ ലൈസൻസ്, അക്രഡിറ്റേഷൻ നിയമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൊറൈസൺ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കോളജിന്റെ സ്ഥാപന ലൈസൻസും പ്രോഗ്രാം അക്രഡിറ്റേഷനും റദ്ദാക്കുന്നതെന്ന് യു.എ.ഇ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അംഗീകാരമുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഹൊറൈസൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നതും പുതിയ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നതും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭരണപരമായ ലംഘനങ്ങൾ കോളജ് ആവർത്തിച്ച് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെയും അക്കാദമിക് ഫലങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് കോളജിനെ വിലക്കുകയും അതിന്റെ എല്ലാ അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും പ്രോഗ്രാം അക്രഡിറ്റേഷൻ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഓഫർ, അധ്യാപനം, പരസ്യം ചെയ്യൽ, പുതിയ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം, അക്കാദമിക് യോഗ്യതകൾ നൽകൽ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നൽകൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

    വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ മന്ത്രാലയം തുടർന്നും നടപ്പിലാക്കും. വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യങ്ങളും അവരുടെ പഠനത്തുടർച്ചയും പരമപ്രധാനമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രാദേശിക, പ്രസക്തമായ അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്, അവരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും പ്ലേസ്‌മെന്റും ഉറപ്പാക്കും. ലൈസൻസുള്ളതും അംഗീകൃതവുമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയും അതുവഴി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

    ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അക്കാദമിക് പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ചക്കും വിദ്യാർഥികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള അംഗീകൃത പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു പ്രതിനിധി അധ്യക്ഷനായും കോളജിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംയുക്ത വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചു. ലൈസൻസുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളുടെ സുഗമമായ കൈമാറ്റം ഈ പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കും. അക്കാദമിക് പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ചയും വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുകയും ചെയ്യും.

    തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകളും നിർദേശങ്ങളും കോളജ് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു. അവരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും പഠന പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നതിനും വ്യക്തവും സുഗമവു രീതികൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:StudentsCareer And Education NewswithdrawnAccreditation Certificate
    News Summary - Horizon University's accreditation withdrawn transfer students to other accredited institutions
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