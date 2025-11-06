Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:36 AM IST

    ഹിക്മ ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ എട്ടിന്

    ഹിക്മ ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ എട്ടിന്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ​ഐ.​ഇ.​സി.​ഐ​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലെ​യും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള മ​ദ്റ​സ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹി​ക്മ ടാ​ല​ന്റ് സെ​ർ​ച്ച് എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഈ ​മാ​സം എ​ട്ടി​ന്​ ന​ട​ക്കും.

    കേ​ര​ളം, ചെ​ന്നൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഡ​ൽ​ഹി, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 320 സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ 40,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യു​ള്ള സ്കൂ​ൾ ക്ലാ​സു​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, വ്യ​ത്യ​സ്ത സി​ല​ബ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹി​ക്മ പ​രീ​ക്ഷ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വി​ജ്ഞാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഥ​മ ടാ​ല​ന്റ് സെ​ർ​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണ്.

    എ ​പ്ല​സ്, എ, ​ബി പ്ല​സ് ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ബി ​ഗ്രേ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഗ്രേ​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കും. ബി ​ഗ്രേ​ഡി​ന് താ​ഴെ വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പാ​ർ​ട്ടി​സി​പ്പ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച 2200 അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Hikma talent search examEdu News
