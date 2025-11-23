Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightമെഡിക്കൽ, നിയമം ഒഴികെ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 10:34 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 10:34 PM IST

    മെഡിക്കൽ, നിയമം ഒഴികെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഒറ്റ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലേക്ക്; അക്രഡിറ്റേഷനും ഒരു ഏജൻസി മാത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    Higher Education
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ, നിയമവിദ്യാഭ്യാസം ഒഴികെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാകെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമീഷന് കീഴിലേക്ക്. മെഡിക്കൽ, നിയമവിദ്യാഭ്യാസം യഥാക്രമം നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമീഷൻ, ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവക്ക് കീഴിൽ തുടരും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏക നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായി കമീഷന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഹയർ എജൂക്കേഷൻ റെഗുലേറ്ററി കൗൺസിൽ (എൻ.എച്ച്.ഇ.ആർ.സി) മാറും.

    നിലവിൽ സർവകലാശാലകളുടെ അംഗീകാര-നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായി യു.ജി.സിയും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാര-നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായി എ.ഐ.സി.ടി.ഇയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം എൻ.സി.ടി.ഇയുമാണ്. മുഴുവൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഏക അക്രഡിറ്റേഷൻ സംവിധാനമായി നാഷനൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (എൻ.എ.സി) പ്രവർത്തിക്കും. നിലവിൽ നാഷനൽ അസസ്മെന്‍റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (നാക്), നാഷനൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ (എൻ.ബി.എ) എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മികവ് പരിശോധിച്ച് ഗ്രേഡിങ് നൽകുന്നത്.

    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മികവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന ഏജൻസിയായിരിക്കും ഹയർ എജൂക്കേഷൻ ഗ്രാന്‍റ്സ് കൗൺസിൽ (എച്ച്.ഇ.ജി.സി). സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെയും വികസന ഫണ്ടുകളുടെയും വിതരണം ഇതുവഴിയാകണമെന്നാണ് എൻ.ഇ.പി നിർദേശം.

    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളുടെ പ്രതീക്ഷിത പഠന നേട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനമായാണ് ജി.ഇ.സി പ്രവർത്തിക്കുക. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവുമായി തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംയോജനം സുഗമമാക്കാൻ, ജി.ഇ.സി ദേശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ചട്ടക്കൂട് (എൻ.എച്ച്.ഇ.ക്യു.എഫ്) രൂപവത്കരിക്കണം. ഇത് ദേശീയ നൈപുണ്യ യോഗ്യത ചട്ടക്കൂടുമായി (എൻ.എസ്.ക്യു.എഫ്) സമന്വയിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ഐ.സി.എ.ആർ), വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (വി.സി.ഐ), നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എജൂക്കേഷൻ (എൻ.സി.ടി.ഇ), കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ (സി.ഒ.എ), നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ എജൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (എൻ.സി.വി.ഇ.ടി) തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ നിലവാരനിർണയ സംവിധാനങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എൻ.ഇ.പി വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medical educationHigher Education
    News Summary - Higher education, except for medical and law, to be under a single regulatory system
    Similar News
    Next Story
    X