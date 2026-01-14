Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    14 Jan 2026 6:52 AM IST
    14 Jan 2026 6:52 AM IST

    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ

    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ (ഐ.​എ​സ്.​എ​സ്) ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി യാ​ത്രി​ക​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഏ​ഴ് യാ​ത്രി​ക​രി​ൽ നാ​ലു​പേ​രെ​യാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ലും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പേ ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​സ​യു​ടെ മൈ​ക് ഫി​ൻ​കെ, സെ​ന കാ​ർ​ഡ്മാ​ൻ, ജ​പ്പാ​റെ കി​മി​യ യു​വി, റ​ഷ്യ​യു​ടെ ഒ​ലേ​ഗ് പ്ലാ​റ്റോ​നോ​വ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന് നാ​സ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ നി​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​ണ് ഫി​ൻ​കെ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച, അ​ദ്ദേ​ഹം ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്ഥാ​നം റ​ഷ്യ​യു​ടെ സെ​ർ​ജി സ്വെ​ർ​ഷ്കോ​വി​ന് കൈ​മാ​റി. നാ​ളെ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്​​പേ​സ് എ​ക്സി​ന്റെ ക്രൂ ​ഡ്രാ​ഗ​ണി​ൽ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന യാ​ത്രി​ക​ർ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ ക​ട​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

