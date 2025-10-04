Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 7:56 AM IST

    കനറാ ബാങ്കിൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

    കനറാ ബാങ്കിൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസ്
    പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ കനറാ ബാങ്ക് അപ്രന്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലായി 3500 ഒഴിവുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 243. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ സ്റ്റൈപൻഡ് ലഭിക്കും. അർഹരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ https://nats.education.gov.in എന്ന അപ്രന്റീസ്ഷിപ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.

    യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം. 1.1.2022നും 1.9.2025നും മധ്യേ ബിരുദമെടുത്തവരാകണം. പ്രാദേശികഭാഷാ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാകണം. ആരോഗ്യ, മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസുണ്ടായിരിക്കണം.പ്രായപരിധി 1.9.2025ൽ 20-28 വയസ്സ്. നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും

    യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും സെലക്ഷൻ നടപടികളും അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.canarabank.bank.in/careersൽ ലഭ്യമാണ്.

    അപേക്ഷാഫീസ് 500 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫീസില്ല. കാനറാ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒക്ടോബർ 12നകം ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കണം. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മെരിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കി അപ്രന്റീസിന് നിയോഗിക്കും. 12 മാസത്തേക്കാണ് പരിശീലനം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

