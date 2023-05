പ്ലസ്​ വൺ സീറ്റ്​ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ‘ചെപ്പടിവിദ്യ’യുമായി സർക്കാർ

cancel By കെ. ​നൗ​ഫ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മി​തി, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പൂ​ഴ്​​ത്തി​വെ​ച്ച്​ പ്ല​സ്​ വ​ൺ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വീ​ണ്ടും ചെ​പ്പ​ടി​വി​ദ്യ​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ. സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ ബാ​ച്ചു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ഫ. വി. ​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി​യു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത 105 ബാ​ച്ചു​ക​ൾ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റു​ടെ​യും ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ക്കാ​ൻ​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ക​ള​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ വി. ​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി​യെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. അ​ധി​ക ബാ​ച്ചി​നും കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ബാ​ച്ചു​ക​ൾ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മ​മു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റാ​നും സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി. സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ രീ​തി​യി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സീ​റ്റ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചും 2021ൽ ​അ​നു​വ​ദി​ച്ച 81 താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബാ​ച്ചു​ക​ൾ തു​ട​രാ​നു​മാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​​ന്‍റെ നീ​ക്കം. പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 105 ബാ​ച്ചു​ക​ൾ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മ​മു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം വൈ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം വ​ല​ക്കും. സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ത്താം​ത​രം പ​ഠി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സീ​റ്റു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ, ​ഐ.​സി.​എ​സ്.​ഇ സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ഠി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം വ​ർ​ധി​ക്കും. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്​ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം ഏ​റ്റ​വും രൂ​ക്ഷം. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി വി​ജ​യി​ച്ച​ത്​ 77,827 പേ​ർ. സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്​​കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​ത്​ 41950 സീ​റ്റാ​ണ്. 11,300 അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ 53,250 ആ​കും. ഉ​യ​ർ​ന്ന ഫീ​സ്​ ന​ൽ​കി പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ കാ​ൽ ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ സീ​റ്റു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബാ​ച്ചു​ക​ളും വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ, പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്​ സീ​റ്റു​ക​ളും കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ലും ജി​ല്ല​യി​ലെ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം 20,000ത്തോ​ളം വ​രും. പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡ് സ്​​കൂ​ളി​ലേ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ന്ത​രം 63,452 ആ​ണ്. മ​റ്റ്​ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ്​ അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും.താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബാ​ച്ചു​ക​ളും സീ​റ്റ്​ വ​ർ​ധ​ന​യും കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 40,000ന്​ ​മു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ സീ​റ്റു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. മന്ത്രിയുടെ കണക്ക്​ മലബാറിലെ സീറ്റ്​ ക്ഷാമം മറച്ചുവെക്കുന്നത്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന സാ​ധ്യ​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ല​സ്​ വ​ൺ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി ജ​യി​ച്ച 4,17,077 പേ​ർ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ൽ 4,65,141 സീ​റ്റു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ​ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ൽ 3,60,692ഉം ​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​യി​ൽ 33,030ഉം ​പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്കി​ൽ 9990ഉം ​​ഐ.​ടി.​​ഐ​യി​ൽ 61,429 ഉം ​സീ​റ്റു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഈ ​സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ജി​ല്ല തി​രി​ച്ച ക​ണ​ക്ക്​ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന ധാ​ര​ണ പ​ര​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സീ​റ്റ്​ കൂ​ടു​ത​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ കു​റ​വു​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ബാ​ച്ചു​ക​ൾ സീ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ച​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി.ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ബാ​ച്ചു​ക​ൾ ​മാ​റ്റാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദം​മൂ​ലം ഇ​ത്​ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

കു​ട്ടി​ക​ൾ കു​റ​വു​ള്ള ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ബാ​ച്ചു​ള്ളി​ട​ത്ത്​ ക്ല​ബ്​ ചെ​യ്​​ത്​ ഒ​രു ബാ​ച്ച്​ മാ​റ്റി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​റി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 105 ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ 14 എ​ണ്ണം ഈ ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ക്ല​ബ്​ ചെ​യ്​​ത് പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും​മു​മ്പ്​​ മാ​റ്റി ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

