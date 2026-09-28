Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പ്രീ-ബോർഡ് പരീക്ഷാ പരിശീലനവുമായി ‘ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ്’ ആപ്

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രീ-ബോർഡ് പരീക്ഷാ പരിശീലനവുമായി ‘ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ്’ ആപ്
    cancel

    കോഴിക്കോട്: സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രീ-ബോർഡ് പരീക്ഷാ പരിശീലനവും വ്യക്തിഗത പഠനപിന്തുണയും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ പഠന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കി ‘ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ്’ (G-TEC eLessons) ലേണിങ് ആപ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. പരീക്ഷാഭയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സമയക്രമം കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ പരീക്ഷാ പരിശീലന സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകളും മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശീലനവും വിലയിരുത്തലുമാണ് പ്രീ-ബോർഡ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. പരീക്ഷയുടെ സ്വഭാവം പരിചയപ്പെടാനും ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്നു മനസ്സിലാക്കാനും ഓരോ വിഷയത്തിനും ആവശ്യമായ സമയം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാനും ഈ പരിശീലനം വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പുതന്നെ സ്വന്തം പഠനനിലവാരം തിരിച്ചറിയാനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ മേഖലകളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ നടത്താനും സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

    പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനപ്പുറം നൂതനമായ പഠനാനുഭവം ലക്ഷ്യമിട്ട് ജി-ടെക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ സമഗ്ര ഓൺലൈൻ പഠന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ‘ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ്’. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഒരുക്കുന്ന സമഗ്ര ഓൺലൈൻ പഠനസംരംഭമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.

    എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സി.ബി.എസ്.ഇ, എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി സിലബസ് വിദ്യാർഥികൾക്കായാണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പ്രധാനമായും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതിനൊപ്പം അതിനപ്പുറമുള്ള പഠന സാമഗ്രികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സി.ബി.എസ്.ഇ പാഠ്യക്രമത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ മാറ്റങ്ങളെ വരെ അഭിമുഖീരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം. മാത്‌സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങൾ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വിഷയങ്ങളെ യുക്തിപരമായി സമീപിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പഠനസംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    പ്രഗൽഭരായ അധ്യാപകരുടെ ലൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കൊപ്പം വ്യക്തിഗത മെന്റർഷിപ്പ്, അധ്യാപകരുമായി നേരിട്ട് സംശയനിവാരണം നടത്താനുള്ള അവസരം എന്നിവയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുണ്ട്. പഠനത്തെ കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കുന്നതിനായി വിശദമായ പഠനനോട്ടുകൾ, മോഡൽ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, പരീക്ഷാ പരിശീലന സാമഗ്രികൾ എന്നിവയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വന്തം സൗകര്യത്തിനും പഠനവേഗത്തിനും അനുസരിച്ച് പഠനം ക്രമീകരിക്കാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പഠനത്തിനിടെ ഇടവേള എടുക്കാനും പിന്നീട് ക്ലാസുകളിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാനും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകൾ ആവർത്തിച്ച് കാണാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ക്ലാസുകൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം പിന്തുടരേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി, ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിച്ച് ആശയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നൽകുന്നത്.

    കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. കുട്ടികളുടെ പഠന പുരോഗതി നേരിട്ട് വിലയിരുത്താനും പഠനത്തിലെ മുന്നേറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ മേഖലകളും മനസ്സിലാക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഇതുവഴി വിദ്യാർഥി, അധ്യാപകൻ, രക്ഷിതാവ് എന്നിവരെ ഒരേ പഠനപ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന അക്കാദമിക് സംവിധാനമാണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ പാക്കേജുകളാണ് ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് നിരക്കുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ജി-ടെക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം 800 യു.എ.ഇ. ദിർഹത്തിന് സമാനമായ നിരക്കിലാണ് പാക്കേജ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കും സൗകര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതോടൊപ്പം വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ ലൈവ് പിന്തുണയും ലഭ്യമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ അക്കാദമിക് എക്കോസിസ്റ്റമാണ് ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ്. പഠനം, പരിശീലനം, മെന്റർഷിപ്പ്, മൂല്യനിർണയം എന്നിവയെ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം,” ജി-ടെക് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മെഹ്റൂഫ് മണലോടി പറഞ്ഞു.

    നിലവിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ് ആപ് വൈകാതെ ആപ്പിൾ ആപ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാകും. വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും elessons.net എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി സൗജന്യ ഡെമോ ക്ലാസുകൾ കാണാനും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പഠനരീതി പരിചയപ്പെടാനും കഴിയും.

    സഊദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത് തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് നിലവിൽ ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ് സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പമുള്ള ക്യൂ. ആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്ത് ജി-ടെക് ഇ-ലെസൺസ്’ ആപിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - G-Tech e-Lessons App for Exam Prep
    Next Story
    X