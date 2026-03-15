    Posted On
    date_range 15 March 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 1:58 PM IST

    ഈത്തപ്പഴത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കരിയറിന്റെ ആകാശത്തേക്ക്

    യു.എ.ഇയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസിന്‍റെ ക്യാൻവാസിൽ ആദ്യം തെളിയുന്ന ചിത്രം എന്തായിരിക്കും? അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളോ, അത്യാധുനികമായ നഗരങ്ങളോ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ യു.എ.ഇയുടെ പാരമ്പര്യവും പ്രകൃതിഭംഗിയും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരിടമുണ്ട്- ലിവ. സ്വർണ വർണമുള്ള മണൽക്കുന്നുകൾ ചക്രവാളം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും രുചികരമായ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ വിളയുന്ന ലിവ. മരുഭൂമിയുടെ വശ്യസൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ അറിവിന്‍റെ പുതിയൊരു വസന്തം കൂടി വിരിയുകയാണ്.

    പരമ്പരാഗതമായ കാർഷിക സംസ്കൃതിയിൽ നിന്ന് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് യു.എ.ഇ നടത്തുന്ന ചുവടുവെപ്പിന്‍റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ലിവ യൂനിവേഴ്സിറ്റി. നേരത്തെ ലിവ കോളേജ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം അടുത്തിടെയാണ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. അബൂദബിയിലും അൽ ഐനിലും കാമ്പസുകളുള്ള ലിവ, സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യവുമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

    പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥിയാണോ? അതോ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം, അതും ഫീസ് ഇളവുകളോടെ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവാണോ? എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരിടമാണ് ലിവ. ഇവിടെ ലഭ്യമായ 30ഓളം ബാച്ചിലർ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ആകർഷകമായ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, ജോലി സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം.

    എന്തുകൊണ്ട് ലിവ യൂനിവേഴ്സിറ്റി?

    ഒന്നാമതായി, വൈവിധ്യം തന്നെയാണ് ലിവയുടെ മുഖമുദ്ര. ബിസിനസ്, മീഡിയ, ഹെൽത്ത് സയൻസ്, എൻജിനീയറിങ്​, ഐ.ടി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന മേഖലകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കോഴ്‌സുകൾ. രണ്ടാമതായി, അംഗീകാരം. യു.എ.ഇ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കമ്മീഷൻ ഫോർ അക്കാദമിക് അക്രഡിറ്റേഷന്‍റെ(CAA) പൂർണ അംഗീകാരം ലിവയിലെ എല്ലാ കോഴ്‌സുകൾക്കുമുണ്ട്.

    കൂടാതെ, ബിസിനസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അമേരിക്കയിലെ ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) അംഗീകാരവുമുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ലോകമെമ്പാടും മൂല്യം നൽകും. മൂന്നാമതായി, സാമ്പത്തിക സഹായം. വമ്പൻ ഫീസുകൾ ഈടാക്കുന്ന പല സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, മെറിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഫീസിൽ വലിയ ഇളവുകൾ ലിവ നൽകുന്നുണ്ട്.

    ബിസിനസ് പഠനം കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തേക്കുള്ള രാജപാത (Faculty of Business)

    ഏത് കാലത്തും ഡിമാൻഡുള്ള മേഖലയാണ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ. എന്നാൽ വെറുമൊരു BBA ബിരുദത്തിനപ്പുറം, കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ് ലിവയുടെ പ്രത്യേകത.

    കണക്കുകളുടെയും കൃത്യതയുടെയും ലോകം: BBA in Accounting

    ബിസിനസിന്‍റെ നട്ടെല്ലാണ് അക്കൗണ്ടിങ്​. ഏതൊരു ചെറിയ സ്ഥാപനമായാലും വമ്പൻ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയായാലും, അവിടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. ലിവ കോളേജിലെ BBA in Accounting കോഴ്‌സ് വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കാനും, ഓഡിറ്റിങ്​ നടത്താനും, ടാക്സേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമാണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി (CA), ACCA പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകുന്നു.

    ടെക്നോളജിയും ബിസിനസും കൈകോർക്കുമ്പോൾ: BBA in Business Information Technology

    ഇന്നത്തെ ബിസിനസുകൾ പേപ്പറിലല്ല, ക്ലൗഡിലും സർവറുകളിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്‌സാണ് BBA in Business Information Technology. ഒരു ഐ.ടി കമ്പനിയിലെ മാനേജർ ആവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ആവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

    ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ പ്രൊഫഷണലിസം: BBA in Tourism and Hospitality Management

    യു.എ.ഇ എന്നത് ലോകത്തെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതിനാൽതന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലൊന്നാണ് ടൂറിസം. BBA in Tourism and Hospitality Management പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ്, ട്രാവൽ ഏജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും.

    വ്യവസായങ്ങളെ നയിക്കാൻ: BBA in Industrial Management

    ഫാക്ടറികൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ യൂനിറ്റുകൾ, സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കോഴ്‌സാണ് BBA in Industrial Management. ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂട്ടാനും ചിലവ് കുറക്കാനും ആവശ്യമായ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്.

    മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ: BBA in Management

    പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങാതെ, ബിസിനസ്​ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് BBA in Management തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ടീം ലീഡർ, പ്രോജക്ട് മാനേജർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇത് വാതിൽ തുറക്കുന്നു.

    മനുഷ്യവിഭവശേഷി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ: BBA in Human Resource Management (HRM)

    ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയം അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക, അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക, അവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന BBA in Human Resource Management എക്കാലത്തും ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു കോഴ്‌സാണ്.

    മാർക്കറ്റിങ്​: ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ തന്ത്രങ്ങൾ

    സാധാരണ മാർക്കറ്റിങിന് അപ്പുറം, ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ ലിവയിലുണ്ട്:

    BBA in Marketing (Concentration in E-Commerce): ആമസോണും നൂനും പോലുള്ള ഈ-കൊമേഴ്‌സ് ഭീമന്മാരുടെ കാലത്ത്, ഓൺലൈൻ വ്യാപാരത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വലിയ കരിയർ സാധ്യത നൽകുന്നു

    BBA in Marketing (Concentration in Digital Marketing): സോഷ്യൽ മീഡിയ, എസ്.ഇ.ഒ (SEO), കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിങ്​ എന്നിവയിലൂടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഈ കോഴ്‌സ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയവർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

    പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ: ബാങ്കിങ്​ ആൻഡ് ഫിനാൻസ്

    സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാതകൾ ലിവ തുറന്നു തരുന്നു:

    BBA in Banking and Finance (Concentration in FinTech): ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ, ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി തുടങ്ങിയ ആധുനിക സാമ്പത്തിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കാം.

    BBA in Banking and Finance (Concentration in Finance): പരമ്പരാഗത ബാങ്കിംഗ്, ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കിംഗ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നിവയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

    ലിവയിലെ മറ്റു കോഴ്​സുകളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അടുത്ത ആഴ്ച വായിക്കാം....

    TAGS: Career, education, UAE
    News Summary - From the date orchard to the sky of career
