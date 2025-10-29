Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:06 AM IST

    ഐ.​ഐ.​എം ബം​ഗ​ളൂ​രി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ ബി.​എ​സ്‍സി-​ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ്, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്

    • പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ഡി​സം​ബ​ർ 13ന്
    • ന​വം​ബ​ർ 20വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ഐ.​ഐ.​എം ബം​ഗ​ളൂ​രി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ ബി.​എ​സ്‍സി-​ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ്, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്​​െ​മ​ന്റ് ബം​ഗ​ളൂ​രു (സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് മ​ൾ​ട്ടി ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി സ്റ്റ​ഡീ​സ്) 2026-27 ബാ​ച്ചി​ലേ​ക്കു​ള്ള നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫു​ൾ​ടൈം റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ബി.​എ​സ്‍സി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) ഇ​ൻ ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ്, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https://ug.iimb.ac.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി: ബി.​എ​സ്‍സി ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സി​ൽ മൈ​ന​ർ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സും ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സും പ​ഠി​ക്കാം. ബി.​എ​സ്‍സി ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സി​ൽ ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സും ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സു​മാ​ണ് മൈ​ന​ർ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ. ഓ​രോ കോ​ഴ്സി​ലും 40 സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം. ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ്, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി ക​രി​ക്കു​ല​മാ​ണ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളും ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കും.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സി​ന് 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി/​പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി: 2026 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് 20 വ​യ​സ്സ്.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ഡി​സം​ബ​ർ13​ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ, ജ​നു​വ​രി 22-31 വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ക്വാ​ണ്ടി​റ്റേ​റ്റി​വ് ആ​ൻ​ഡ് ഡേ​റ്റ ഇ​ൻ​പ്രെ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, ലോ​ജി​ക്ക​ൽ റീ​സ​ണി​ങ് എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​യി 60 മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ ചോ​യി​സ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും. ഉ​ത്ത​രം തെ​റ്റി​യാ​ൽ മു​ക്കാ​ൽ മാ​ർ​ക്ക് കു​റ​ക്കും. യോ​ഗ്യ​താ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ട്. ടെ​സ്റ്റ് ഫീ​സ് 3000 രൂ​പ​യാ​ണ്. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1,500 രൂ​പ മ​തി. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 20ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വാ​ർ​ഷി​ക കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ് 8.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ugadmissions@iimb.ac.in എ​ന്ന ഇ ​മെ​യി​ലി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:economicsCareer And Education Newsdata sciencegraduation coursesIIM Bangalore
    News Summary - Four-year B.Sc.-Data Science, Economics at IIM Bangalore
