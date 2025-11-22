ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കൈഡോ സർവകലാശാലയിൽ ആഗോള ഗവേഷണ പരിചയം നേടി ഫാറൂക്ക് കോളജ് പ്രതിനിധി സംഘം

ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കൈഡോ സർവകലാശാലയിൽ ആഗോള ഗവേഷണ പരിചയം നേടി ഫാറൂക്ക് കോളജ് പ്രതിനിധി സംഘംtext_fields
കോഴിക്കോട്: ഫാറൂക്ക് കോളജിലെ ആറംഗ പ്രതിനിധി സംഘം സകുറാ സയൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം 2025ൽ പങ്കെടുത്തു. നവംബർ ഒമ്പത് മുതൽ 15 വരെ ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കൈഡോ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ജപ്പാനിലെ ആധുനിക ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങളും അക്കാദമിക സംസ്കാരവും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള അപൂർവ അവസരം വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ലഭിച്ചു. റൂസ (രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതർ ശിക്ഷ അഭിയാൻ), ജപ്പാൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഏജൻസി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ നടന്നത്.
പരിപാടി ഹൊക്കൈഡോ സർവകലാശാലയിലെ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് കെമിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്ങിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഡോ. പി. കെ. ഹാഷിം നയിക്കുകയും റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് സയൻസ് (ആർ.ഐ.ഇ.എസ്)-ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാറൂക്ക് കോളജിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭൗതികശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. മിഥുൻ ഷാ ആണ് സംഘത്തെ നയിച്ചത്.
സംഘത്തിൽ നിഹാൽ കെ (ബി.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓണേഴ്സ്), ഫാത്തിമത്ത് അമ്ന ഷാൻ (ബി.എസ്.സി ബോട്ടണി ഓണേഴ്സ്), ഫാത്തിമ ഷാന (ബി.എസ്.സി കെമിസ്ട്രി ഓണേഴ്സ്), മാളവിക പ്രേം (ബി.എസ്.സി ഫിസിക്സ് ഓണേഴ്സ്), ജസീല എം (ബി.എസ്.സി സൂവോളജി ഓണേഴ്സ്) എന്നീ നാലാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ഹൊക്കൈഡോ സർവകലാശാലയിലെ ആർ.ഐ.ഇ.എസിലെ വിവിധ പുരോഗമന ലബോറട്ടറികളിൽ സംഘം സന്ദർശിച്ചു. ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് തയ്യാറാക്കൽ, ജെൽ സിന്തസിസ്, സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് (എസ്.ഇ.എം) ഓപറേഷൻ, ക്ലീൻ റൂം സന്ദർശനം, കൂടാതെ മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് രൂപകൽപ്പനയും നിർമാണവും ഉൾപ്പെട്ട ഹാൻഡ്സ്-ഓൺ സെഷനുകളിൽ അവർ പങ്കെടുത്തു. ക്ലാസ് മുറിയിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ യഥാർഥ ഗവേഷണ പ്രായോഗികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായകമായി.
ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ അതിരുകൾ എങ്ങനെ ലയിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ ഉടനീളം പ്രകടമായി. ശാസ്ത്രീയ നവീകരണവും ഗവേഷണ പുരോഗതിയും അന്തർവിഭാഗീയ സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന സന്ദേശം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു.
ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം, സംഘം ഹൊക്കൈഡോ സർവകലാശാല മ്യൂസിയം, പ്ലാനറ്റേറിയം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു.
ജപ്പാനിലെ ഗവേഷണ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും ആഗോള സഹകരണ മനോഭാവവും ഈ സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകൾ വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഉയർന്ന തലത്തിലെ ഈ അന്തർവിഭാഗീയ ഗവേഷണ പരിചയം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിന്താഗതിയെ വിപുലമാക്കി. അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഉയർന്ന പഠനത്തിലും ഗവേഷണ രംഗത്തും പ്രതിബദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് പ്രചോദനമാകുമെന്ന് ഡോ. മിഥുൻ ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു,സന്ദർശനം വിദ്യാർഥികളിലും അധ്യാപകരിലും പുതിയ അറിവും അന്തർവിഭാഗീയ ദർശനവും വളർത്തി. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭാവി വിഷയങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തിലാണെന്നും നവീകരണവും കണ്ടെത്തലും അതിലൂടെയാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ സംഘം മടങ്ങി.
