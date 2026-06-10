Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightമെഡിക്കൽ/നഴ്സിങ്...
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 6:55 AM IST

    മെഡിക്കൽ/നഴ്സിങ് പഠനത്തിന് ഇ.എസ്.ഐ.സി ക്വോട്ട; ജൂൺ 21നകം അപേക്ഷിക്കണം

    text_fields
    bookmark_border
    വാർഡ് ഓഫ് ഐ.പി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ജൂൺ 24 വരെ നൽകും
    മെഡിക്കൽ/നഴ്സിങ് പഠനത്തിന് ഇ.എസ്.ഐ.സി ക്വോട്ട; ജൂൺ 21നകം അപേക്ഷിക്കണം
    cancel

    ഇ.എസ്.ഐ.സിയിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്തവരുടെ മക്കൾക്കായി എം.ബി.ബി.എസ്/ബി.ഡി.എസ്/ ബി.എസ്‍ സി നഴ്സിങ് കോഴ്സുകളിൽ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള 783 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമായ ഇൻഷ്വേർഡ് പേഴ്സൻസ് (ഐ.പി) സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീയതി ജൂൺ 21 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.esic.gov.inൽ ലഭ്യമാണ്.

    അർഹതയുള്ളവർക്ക് ‘വാർഡ് ഓഫ് ഐ.പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്’ ജൂൺ 24 വരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഇ.എസ്.ഐ.സി മേഖല/സബ്-റീജ്യനൽ ഓഫിസിൽനിന്നും വിതരണം ചെയ്യും. ‘നീറ്റ്-യു.ജി 2026’ റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസലിങ് കമ്മിറ്റി (എം.സി.സി) നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ കൗൺസലിങ് വഴിയാണ് പ്രവേശനം.

    സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് പാരിപ്പള്ളി (കൊല്ലം) അടക്കം 19 ഇ.എസ്.ഐ.സി മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി എം.ബി.ബി.എസ് കോഴ്സിൽ 695 സീറ്റുകളിലും കർണാടക ഇ.എസ്.ഐ.സി ഡെന്റൽ കോളജിൽ ബി.ഡി.എസ് കോഴ്സിൽ 28 സീറ്റുകളിലും ഗുൽബർഗയിലും ബംഗളൂരു ഇന്ദിര നഗറിലും (കർണാടക) ഉള്ള ഇ.എസ്.ഐ.സി നഴ്സിങ് കോളജുകളിൽ ബി.എസ് സി നഴ്സിങ് കോഴ്സിൽ 60 സീറ്റുകളിലും ഐ.പി ഇൻഷ്വറൻസ് വ്യക്തികളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഇതിനായി mcc.nic.in പോർട്ടലിൽ യഥാസമയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൗൺസലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:admissionmedical studentsNursing studentsesic hospitalEducation News
    News Summary - ESIC quota for medical/nursing studies Apply by June 21
    Similar News
    Next Story
    X