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    Edu News
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 6:20 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 6:20 AM IST

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ്​പോട്ട്​ അഡ്​മിഷൻ: മന്ത്രി ഇടപെട്ടു; ഏകോപനത്തിന് കേന്ദ്രീകൃത സോഫ്​റ്റ്​വെയർ

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    12 ഗവ., എയ്​ഡഡ്​ കോളജുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്താൽ സ്​പോട്ട്​ അഡ്​മിഷനിൽ പ​ങ്കെടുക്കാം
    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ്​പോട്ട്​ അഡ്​മിഷൻ: മന്ത്രി ഇടപെട്ടു; ഏകോപനത്തിന് കേന്ദ്രീകൃത സോഫ്​റ്റ്​വെയർ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ വ​ഴി സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ​ ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം. കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കോ​ള​ജ്​​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യു​ള്ള ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ്​ പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ വ​ഴി ഒ​മ്പ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ, മൂ​ന്ന്​ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ എ​വി​ടെ ഒ​ഴി​വു​വ​ന്നാ​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ മെ​റി​റ്റ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന്​ സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ നേ​ടാ​നാ​കും. ഇ​തി​നാ​യി 13ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്​​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​നി​ൽ 12ൽ ​ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു കോ​ള​ജി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്​​താ​ൽ മ​തി.

    കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ മു​ഖാ​ന്ത​രം റാ​ങ്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി റോ​ജി.​എം.​ജോ​ൺ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി 13ന്​ ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന്​ ​മു​മ്പ് 12ൽ ​ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കോ​ള​ജി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​പ്പോ​ലെ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​നാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ​തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ എ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കും.

    തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് 13ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക. സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ടി.​സി/​എ​ൻ.​ഒ.​സി (നി​ല​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ ഒ​ഴി​കെ) ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്​​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഒ​മ്പ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ വെ​​വ്വേ​റെ സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം മി​ക​ച്ച കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന വ​ഴി അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:KEAMengineeringSpot AdmissionGovernment of KeralaDepartment of Education
    News Summary - എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ്​പോട്ട്​ അഡ്​മിഷൻ: മന്ത്രി ഇടപെട്ടു; ഏകോപനത്തിന് കേന്ദ്രീകൃത സോഫ്​റ്റ്​വെയർ
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