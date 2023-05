എൻജിനീയറിങ്​ റാങ്ക്​ പട്ടിക: പ്ലസ്​ ടു മാർക്ക്​ ജൂൺ അഞ്ചിനകം സമർപ്പിക്കണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ (പ്ല​സ്ടു/​ത​ത്തു​ല്യം) ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ www.cee.kerala.gov.in ലൂ​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ജൂ​ൺ അ​ഞ്ചി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നു​വ​രെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​കും.

യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ മാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ 2023ലെ ​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ല. വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ‘KEAM 2023-Candidate Portal’എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ അ​പേ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ ന​മ്പ​ർ, പാ​സ്​​വേ​ഡ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി ഹോം ​പേ​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം ‘Mark Submission for Engg’എ​ന്ന മെ​നു ഐ​റ്റം ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നി​ശ്ചി​ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച മാ​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മേ​യ് 17ന് ​ന​ട​ത്തി​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പേ​പ്പ​ർ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ എ​ന്നി​വ എ​ഴു​തി​യ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മാ​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ നി​ശ്ചി​ത യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​രെ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​കും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ക. വി​ശ​ദ​വി​വ​രം പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ. ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ: 04712525300. Show Full Article

Engineering Rank List: Plus two marks should be submitted by June 5