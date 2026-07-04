എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി കോഴ്സുകളിൽ മികച്ച നേട്ടവുമായി കോട്ടക്കൽ യൂണിവേഴ്സൽ

എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി കോഴ്സുകളിൽ മികച്ച നേട്ടവുമായി കോട്ടക്കൽ യൂണിവേഴ്സൽtext_fields
കോഴിക്കോട്: ഈ വർഷത്തെ കേരള എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കോട്ടക്കൽ യൂണിവേഴ്സലിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ഷഹാന ഷെറിൻ ഫാർമസിയിൽ ഒമ്പതാം റാങ്ക് നേടി ടോപ്പറായി.
എൻജിനീയറിങിൽ 22-ാം റാങ്ക് നേടി സി. ഹനാനും 25-ാം റാങ്ക് നേടി ആദിത്യൻ എം. രമേഷും മികവ് തെളിയിച്ചു. ഹനാനും ആദിത്യൻ എം. രമേഷും യൂണിവേഴ്സൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്ലസ്ടുവിനോടൊപ്പം പരീക്ഷ എഴുതിയവരാണ്.
10 വിദ്യാർഥികൾ 500 റാങ്കിന് മുകളിൽ നേടി കേരളത്തിലെ മുൻനിര എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് അർഹരായി. ഫാർമസി പരീക്ഷയിൽ 15 പേർ 100 റാങ്കിനുള്ളിൽ ഇടം പിടിച്ചു. കോട്ടക്കൽ സെന്ററിലെ മാത്രം ഗോയിങ്, റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചുകളിൽ പരിശീലനം നേടിയ ആയിരത്തിൽ താഴെ കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് ഈ റിസൾട്ട് എന്നത് വിജയത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.
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