Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഎൻജിനീയറിങ്​ പ്രവേശനം;...
    Edu News
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:13 AM IST

    എൻജിനീയറിങ്​ പ്രവേശനം; മൂന്നാം അലോട്ട്​മെന്‍റിലും ന്യൂനപക്ഷ പദവി മറികടന്ന് മുന്നാക്ക സംവരണം

    text_fields
    bookmark_border
    engneering admission
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി മ​റി​ക​ട​ന്നു​ള്ള അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ന​ട​ന്നു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യു​ള്ള കൊ​ല്ലം ടി.​കെ.​എം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കാ​ണ് മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റ്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ (ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്) സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച നാ​ലാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ (സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട്)​ ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജി​ലെ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റ്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലും ഇ​തേ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക്​ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ​ത്. മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ നാ​ലാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റ്​ അ​ധി​ക​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ണ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ മെ​റി​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ഏ​താ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സീ​റ്റാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ള​ജ്​ ഓ​ഫ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ (സി.​ഇ.​ടി), കൊ​ല്ലം ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബി.​ടെ​ക്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ഴ്​​സു​ള്ള​ത്. സി.​ഇ.​ടി​യി​ൽ 69ഉം ​ടി.​കെ.​എ​മ്മി​ൽ 54ഉം ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ഈ ​ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ട്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സീ​റ്റ്​ 60 വീ​ത​മാ​ണ്.

    നി​ശ്​​ചി​ത ശ​ത​മാ​നം മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ​​ക്വോ​ട്ട ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള സീ​റ്റാ​ണ്​ ടി.​കെ.​എ​മ്മി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള സീ​റ്റി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ സി.​ഇ.​ടി​യി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ​യും ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബ്രാ​ഞ്ച്​ ഒ​ന്നി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ മെ​റി​റ്റ്, സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ശ്​​ച​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​ ​​ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ്​ സം​വ​ര​ണം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ -പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ

    കൊ​ല്ലം ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക്​ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്​ ​ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ്​ സം​വ​ര​ണ രീ​തി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​അ​രു​ൺ എ​സ്. നാ​യ​ർ. കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വെ​വ്വേ​റെ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​റ്റ യൂ​നി​റ്റാ​ക്കി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ​ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ്​ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജി​ലും ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ശ്നം എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​പ്പോ​സ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:reservationengineering admissionEducation NewsKerala NewsLatest News
    News Summary - Engineering admissions; reservation issues
    Similar News
    Next Story
    X