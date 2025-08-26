Begin typing your search above and press return to search.
    എൻജിനീയറിങ്​ പ്രവേശനം; ന്യൂനപക്ഷപദവി മറികടന്ന് ​വീണ്ടും മുന്നാക്ക സംവരണം

    ടി.​കെ.​എം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും മു​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ (ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്) സം​വ​ര​ണം. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യു​ള്ള കൊ​ല്ലം ടി.​കെ.​എം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ലാം ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റ്​ റൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്​ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റ്​ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണം പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ സം​വ​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 103ാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യു​ള്ള കൊ​ല്ലം ടി.​കെ.​എം, കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന്​ റൗ​ണ്ടി​ലും ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സം​വ​ര​ണ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്​ ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക്​ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് സം​വ​ര​ണ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

