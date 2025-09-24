Begin typing your search above and press return to search.
    പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ട്രെ​യി​നി​ക​ളെ വേ​ണം; 98 ഒ​ഴി​വുകൾ

    പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ട്രെ​യി​നി​ക​ളെ വേ​ണം; 98 ഒ​ഴി​വുകൾ
    ​ഓ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ സം​രം​ഭ​മാ​യ ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലെ ന്യൂ​മാ​ലി​ഗ​ഡ് റി​ഫൈ​ന​റി ലി​മി​റ്റ​ഡ് (കേ​ന്ദ്ര പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​നം) ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ട്രെ​യി​നി​ക​ളെ​യും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ട്രെ​യി​നി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നു. വി​വി​ധ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലാ​യി 98 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. (സി​വി​ൽ 4, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ 12, ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ 10, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ 10, മെ​റ്റ​ല​ർ​ജി 2, കെ​മി​ക്ക​ൽ 53, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് 1, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ട്രെ​യി​നി 6) വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.nrl.co.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    യോ​ഗ്യ​ത: ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ട്രെ​യി​നി ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ മൊ​ത്തം 65 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ/​യു.​ജി.​സി അം​ഗീ​കൃ​ത ബി.​ഇ/​ബി.​ടെ​ക് ബി​രു​ദം. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ട്രെ​യി​നി ത​സ്തി​ക​ക്ക് നെ​റ്റ്/​ഗേ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഈ ​ത​സ്തി​ക​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 10.10.2025ന് 30 ​വ​യ​സ്സ്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കുംഅ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ്: 1000 രൂ​പ + ജി.​എ​സ്.​ടി. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫീ​സി​ല്ല. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ടെ​സ്റ്റ്, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന​കാ​ലം ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ട്രെ​യി​നി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 50,000 രൂ​പ​യും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ട്രെ​യി​നി​ക​ൾ​ക്ക് 40,000 രൂ​പ​യും സ്റ്റൈ​പ​ൻ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ 50,000-1,60,000 രൂ​പ ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്കി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​യും 40,000-1,40,000 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യും നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

