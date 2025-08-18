Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_right'പ്രിൻസിപ്പൽമാർ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:04 PM IST

    'പ്രിൻസിപ്പൽമാർ പ്രിൻസിപ്പലിന്‍റെ ജോലി ചെയ്താൽ മതി'; ക്ലർക്കിന്‍റെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന ഉത്തരവ് തിരുത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    v. sivankutty
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​പ്പു​റം പ്ര​സ് ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​റ്റ് ദി ​പ്ര​സി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ ക്ല​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ജോ​ലി കൂ​ടി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ദി​വ​സം ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​മ​ട​ങ്ങി​യ വി​വാ​ദ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ തി​രു​ത്തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 14ന്​ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ തി​രു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ നാ​ലാം ഖ​ണ്ഡി​ക​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​തു​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ക്ല​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ജോ​ലി കൂ​ടി ചെ​യ്യ​ണം, ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ദി​വ​സം ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നീ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി. പ​ക​രം ‘ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ ക്ല​ർ​ക്കി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ജോ​ലി​ഭാ​രം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​സ്​​തു​ത ജോ​ലി​ക​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും ജോ​ലി​ഭാ​രം കു​റ​വു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മ​റ്റു​മാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്’​ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ തി​രു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ‘ലൈ​ബ്ര​റി നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ഭാ​രം കു​റ​വു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്​ അ​തി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​വും’ എ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം നി​ല​നി​ർ​ത്തി.

    ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യു​ള​വാ​ക്കും വി​ധം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നാ​ലാം ഖ​ണ്ഡി​ക ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്‍റെ ജോ​ലി ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും ക്ല​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:education departmentV SivankuttyKerala
    News Summary - Education Department revises order to make clerk's job a principal's
    Similar News
    Next Story
    X