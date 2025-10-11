Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:17 AM IST

    ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ൽ കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ, എ​ച്ച്.​സി ഒഴിവുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ൽ കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ, എ​ച്ച്.​സി ഒഴിവുകൾ
    cancel

    ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ൽ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റി​നാ​യി ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ (എ​സ്.​എ​സ്.​സി) ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഫീ​സ് 16 വ​രെ അ​ട​യ്ക്കാം.

    ● കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ: (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ), ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ഓ​പ​ൺ -654, വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ-82 (ആ​കെ 737), ഗ്രൂ​പ് ഡി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ത​സ്തി​ക​യു​ടെ ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 21,700-69,100 രൂ​പ

    യോ​ഗ്യ​ത: ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി / പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഹെ​വി മോ​ട്ടോ​ർ വെ​ഹി​ക്കി​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടാ​ക​ണം. വെ​ഹി​ക്കി​ൾ മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് അ​റി​യ​ണം. 2.7.1995ന് ​മു​മ്പോ 1.7.2004ന് ​ശേ​ഷ​മോ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​രു​ത്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. എ​ൻ.​സി.​സി, ‘സി‘ ‘​ബി’ ‘എ’ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ള​ള​വ​ർ​ക്ക് ബോ​ണ​സ് മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ഡി​ഗ്രി, പി.​ജി, ഡി​പ്ലോ​മ മു​ത​ലാ​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വെ​യി​റ്റേ​ജു​ണ്ട്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഫി​സി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ● ഹെ​ഡ്​ കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വ​യ​ർ​ലെ​സ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ (എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഒ)/ ടെ​ലി​പ്രി​ന്റ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ (ഐ.​ടി.​പി.​ഒ), ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 25,500-81,100 രൂ​പ (ഗ്രൂ​പ്ഡി), ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ, ഓ​പ​ൺ -285, വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ, 49, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ​ൽ-36 (ആ​കെ-370), വ​നി​ത​ക​ൾ-​ഓ​പ​ൺ -163, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ​ൽ -19 (​ആ​കെ 182.), യോ​ഗ്യ​ത-​പ്ല​സ് ടു/ ​ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ (സ​യ​ൻ​സ്, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​ത്) പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മെ​ക്കാ​നി​ക് -കം-​ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം ട്രേ​ഡി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രേ​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വേ​ഡ് പ്രോ​സ​സി​ങ് സ്പീ​ഡ് 15 മി​നി​റ്റി​ൽ 1000 കീ ​ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ, പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 1.7.2025ൽ 18-27. ​നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. എ​ൻ.​സി.​സി ‘സി‘ ‘​ബി’ ‘എ’ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ള​ള​വ​ർ​ക്ക​ും ഉ​യ​ർ​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും വെ​യി​റ്റേ​ജ് ല​ഭി​ക്കും. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​സി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ത​സ്തി​ക​ക​ളും യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി​യും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സം​വ​ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം https://ssc.gov.inൽ​നി​ന്നും ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 100 രൂ​പ. വ​നി​ത​ക​ൾ, എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി, വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഫീ​സി​ല്ല.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം, കൊ​ല്ലം, കോ​ട്ട​യം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, തൃ​ശൂ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ, ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ ക​വ​ര​ത്തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ കേ​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Careerjobsdelhi policeLatest News
    News Summary - Delhi Police Constable Driver, HC Vacancies
    Similar News
    Next Story
    X