Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightക​ണ്ണൂ​ർ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 11:30 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ വു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ബാം​ബൂ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ഡി​ഗ്രി പ്രോ​ഗ്രാം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ വു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ബാം​ബൂ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ഡി​ഗ്രി പ്രോ​ഗ്രാം
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ർ: വു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ബാം​ബൂ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ അ​പ്ര​ന്റി​സ്ഷി​പ് എം​ബെ​ഡ​ഡ് ഡി​ഗ്രി പ്രോ​ഗ്രാം ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ വ​രു​ന്നു. വു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി വ​കു​പ്പാ​ണ് ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ വു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ബാം​ബൂ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ഒ​രു നൂ​ത​ന അ​പ്ര​ന്റി​സ്‌​ഷി​പ് എം​ബെ​ഡ​ഡ് ഡി​ഗ്രി പ്രോ​ഗ്രാം (എ.​ഇ.​ഡി.​പി) ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന മ​രം, മു​ള, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ നി​ർ​മാ​ണ-​വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​രി​യ​ർ​തേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു പു​തി​യൊ​ര​വ​സ​ര​മാ​ണ് തു​റ​ക്കു​ക.

    വു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ബാം​ബൂ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ.​ഇ.​ഡി.​പി ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാ​മാ​ണി​ത്. പ്ലൈ​വു​ഡ്, എം.​ഡി.​എ​ഫ്, പാ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ ബോ​ർ​ഡ്, ലാ​മി​നേ​റ്റു​ക​ൾ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വു​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ നി​ർ​മാ​ണം, മോ​ഡു​ലാ​ർ ഇ​ന്റീ​രി​യ​റു​ക​ൾ, മു​ള​യു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വു​ഡ് കോ​മ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ, ബ​യോ​മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യം വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​കോ​ഴ്സ് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വ​ള​പ​ട്ട​ണ​ത്തെ വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ പ്ലൈ​വു​ഡ്‌​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന വു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ-​ബ​ന്ധി​ത ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ വു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം, അ​പ്ര​ന്റി​സ്ഷി​പ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട ഓ​ഫ് അ​ണ്ട​ർ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് (എം.​ഒ.​യു) വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കും.

    സാ​മ്പ്ര​ദാ​യി​ക ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ, സാ​ങ്കേ​തി​ക, മാ​നേ​ജീ​രി​യ​ൽ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ​യും ആ​റാ​മ​ത്തെ​യും സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ്യ​വ​സാ​യ അ​പ്ര​ന്റി​സ്ഷി​പ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തി​നു​ള്ള സ്റ്റൈ​പ​ൻ​ഡും ല​ഭി​ക്കും. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കാ​നും തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ വു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kannur UniversityDegree programsEducation News
    News Summary - Degree program in Wood and Bamboo Technology at Kannur University
    Similar News
    Next Story
    X