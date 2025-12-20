Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightപ്ല​സ് ടു​കാ​ർ​ക്ക്...
    Edu News
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 6:42 AM IST

    പ്ല​സ് ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ​ സേ​ന​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​കാം

    text_fields
    bookmark_border
    56,100-1,77,500 രൂ​പ ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്കി​ൽ
    പ്ല​സ് ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ​ സേ​ന​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​കാം
    cancel

    സ​മ​ർ​ഥ​രാ​യ പ്ല​സ് ടു​കാ​ർ​ക്ക് യു.​പി.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ 2026ലെ ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി (എ​ൻ.​ഡി.​എ), നേ​വ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി (എ​ൻ.​എ) പ​രീ​ക്ഷ വ​ഴി പ്ര​തി​രോ​ധ​സേ​നാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ര, നാ​വി​ക, വ്യോ​മ​സേ​ന​യി​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് സ​ർ​വി​സി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​കാം. പ​രീ​ക്ഷ ഏ​പ്രി​ൽ 12ന് ​ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ട​ക്കം 81 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തും. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ 157ാമ​തും നേ​വ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ 119ാമ​തും കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. കോ​ഴ്സ് 2027 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https://upsc.gov.in/ൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ: ആ​കെ 394 (പു​രു​ഷ​ൻ-370, വ​നി​ത​ക​ൾ-24) ഓ​രോ സ​ർ​വി​സി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​യ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ-​ആ​ർ​മി 208 (198/10), നേ​വി 42 (37/5), വ്യോ​മ​സേ​ന-​ഫ്ലൈ​യി​ങ് 92 (90/2), ഗ്രൗ​ണ്ട് ഡ്യൂ​ട്ടീ​സ് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ 18 (16/2), ഗ്രൗ​ണ്ട് ഡ്യൂ​ട്ടീ​സ് (നോ​ൺ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ) 10(8/2), നേ​വ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി (10+2 കേ​ഡ​റ്റ് എ​ൻ​ട്രി സ്കീം)-24 (21/3).

    യോ​ഗ്യ​ത: എ​ൻ.​ഡി.​എ -ആ​ർ​മി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ട്രീ​മി​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് / പ്ല​സ് ടു /​പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    വ്യോ​മ, നാ​വി​ക സേ​ന​ക​ളി​ലേ​ക്കും നാ​വി​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലേ​ക്കും ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ്ല​സ് ടു / ​ത​ത്തു​ല്യ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. (യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താ​ൻ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. 2026 ഡി​സം​ബ​ർ 10ന​കം യോ​ഗ്യ​ത, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം), മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഫി​സി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    2007 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് മു​മ്പോ 2010 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് ശേ​ഷ​മോ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​രു​ത്. അ​വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം. യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ​രീ​ക്ഷാ സി​ല​ബ​സും ഘ​ട​ന​യും വി​ശ​ദ​മാ​യി വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    അ​പേ​ക്ഷ/​പ​രീ​ക്ഷാ ഫീ​സ് -100 രൂ​പ (വ​നി​ത​ക​ൾ, എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി, ജെ.​സി.​ഒ/​എ​ൻ.​സി.​ഒ/​ഒ.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും ഫീ​സി​ല്ല). https://upsconline.nic.inൽ ​ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 30 ന​കം ​അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: യു.​പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​രെ സ​ർ​വി​സ​സ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ടെ​സ്റ്റും ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​വും ന​ട​ത്തി മെ​രി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് നി​യ​മ​നം. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക മെ​രി​റ്റ് ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ണ്ടാ​വും.

    യു.​പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ 900 മാ​ർ​ക്കി​നാ​ണ് (മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ, 300 മാ​ർ​ക്ക്, ജ​ന​റ​ൽ എ​ബി​ലി​റ്റി ടെ​സ്റ്റ്, ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ, 600 മാ​ർ​ക്ക്) ടെ​സ്റ്റ്/​ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ -900 മാ​ർ​ക്ക്.

    യു.​പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ ര​ണ്ട് പേ​പ്പ​റു​ക​ളി​ലും ഒ​ബ്ജ​ക്ടീ​വ് മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ്. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദ്യ​​പേ​പ്പ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി ദ്വി​ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും.

    പ​രി​ശീ​ല​നം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ന​ൽ​കും. പ​രി​ശീ​ല​ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഹി​ക്കും. നേ​വ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ഏ​ഴി​മ​ല നാ​വി​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലാ​ണ്. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​ഠ​ന-​പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബി.​എ​സ്.​സി/​ബി.​എ/​ബി.​ടെ​ക് ബി​രു​ദ​വും ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് പ​ദ​വി​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി 56,100-1,77,500 രൂ​പ ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്കി​ൽ ജോ​ലി​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ​രി​ശീ​ല​ന​കാ​ലം പ്ര​തി​മാ​സം 56,100 രൂ​പ സ്റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡു​ണ്ട്. ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 394 ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അ​വ​സ​രം. ഡി​സം​ബ​ർ 30ന​കം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:defenseCareer And Education Newscivil defense officerEducation News
    News Summary - defense officer in army after plus two
    Similar News
    Next Story
    X