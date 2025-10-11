Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Oct 2025 9:57 AM IST
    11 Oct 2025 9:57 AM IST

    ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ കുസാറ്റിന് മുന്നേറ്റം

    ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ കുസാറ്റിന് മുന്നേറ്റം
    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ടൈം​സ് ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി റാ​ങ്കി​ങ് 2026ൽ ​കൊ​ച്ചി ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചു. 2025ലെ 1201-1500 ​ബാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് 1001-1200 ബാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 2022 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ 1201-1500 ബാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ല​നി​ന്ന കു​സാ​റ്റ്, നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണി​ത്. കു​സാ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ 50 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ധ്യാ​പ​നം, ഗ​വേ​ഷ​ണാ​ന്ത​രീ​ഷം, ഗ​വേ​ഷ​ണ നി​ല​വാ​രം, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്, വ്യ​വ​സാ​യ​ബ​ന്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് റാ​ങ്കി​ങ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ നി​ല​വാ​ര സ്കോ​ർ 2025ലെ 29.9​ൽ​നി​ന്ന് 35.8 ആ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ കാ​ഴ്‌​ച​പ്പാ​ട് സ്കോ​ർ 21.8ൽ​നി​ന്ന് 25.6 ആ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ൻ.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്, കെ. ​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്, ടൈം​സ് ഇ​ന്റ​ർ​ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി റാ​ങ്കി​ങ്, ടൈം​സ് ഇം​പാ​ക്ട് റാ​ങ്കി​ങ്, സ​സ്റ്റെ​യി​ന​ബി​ലി​റ്റി റാ​ങ്കി​ങ് തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ റാ​ങ്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രേ​സ​മ​യം മു​ന്നേ​റ്റം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും കു​സാ​റ്റി​നു​ണ്ട്.

