Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:01 AM IST

    സി.എസ്.ഐ.ആർ-യു.ജി.സി നെറ്റ് സംബർ: രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി നാളെ വരെ നീട്ടി

    സി.എസ്.ഐ.ആർ-യു.ജി.സി നെറ്റ് സംബർ: രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി നാളെ വരെ നീട്ടി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​യു​ക്ത സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​യു.​ജി.​സി ദേ​ശീ​യ യോ​ഗ്യ​താ നി​ർ​ണ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് (നെ​റ്റ്) ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 രാ​ത്രി 11.50 മ​ണി​വ​രെ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു. ഫീ​സ് 28 വ​രെ അ​ട​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ തെ​റ്റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പ് നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.nta.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https://csirnet.nta.nic.inൽ​നി​ന്നും ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

    TAGS:online registrationEdu NewsCSIR UGC NET
    News Summary - CSIR-UGC NET registration date extended till tomorrow
