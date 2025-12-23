Begin typing your search above and press return to search.
    സി.എസ്.ഐ.ആർ -നെറ്റ് പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോ​ർ​ന്നു‍? ര​ണ്ടു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ഹ​രി​യാ​ന പൊ​ലീ​സ്

    സി.എസ്.ഐ.ആർ -നെറ്റ് പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോ​ർ​ന്നു‍? ര​ണ്ടു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ഹ​രി​യാ​ന പൊ​ലീ​സ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ​യ​ൻ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ റി​സ​ർ​ച് ഫെ​ലോ​ഷി​പ് (ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്), അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ​ഷി​പ് (ലെ​ക്ച​ർ​ഷി​പ്) യോ​ഗ്യ​ത​ക്കു​ള്ള സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം.

    ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​ന​ട​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഒ​രു ദി​വ​സം മു​മ്പ് ര​ണ്ടു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ സോ​നി​പ്പ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ വാ​ങ്ങി വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു​പേ​രെ ഹ​രി​യാ​ന പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ്, കെ​മി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പേ​പ്പ​ർ സോ​നി​പ്പ​ത്തി​ലെ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ചോ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 37 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഹ​രി​യാ​ന പൊ​ലീ​സോ അ​ധി​കൃ​ത​രോ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് പോ​ലു​ള്ള അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ദേ​ശീ​യ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പേ​പ്പ​റാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു മു​മ്പ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ന് ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ഹ​രം ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് കു​മാ​രി ഷെ​ൽ​ജ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് കൃ​ത്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ- നെ​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ന്നെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ തി​ക​ച്ചും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​വു​മാ​ണ്. ഒ​രു പേ​പ്പ​ർ പോ​ലും ചോ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​രി​യാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നാ​യ​ബ് സി​ങ് സൈ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദേ​ശീ​യ പ​രീ​ക്ഷ ഏ​ജ​ൻ​സി (എ​ൻ.​ടി.​എ) ന​ട​ത്തി​യ യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

