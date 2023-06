cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടൂ​റി​സം ആ​ന്‍ഡ്​ ട്രാ​വ​ല്‍ സ്റ്റ​ഡീ​സ് (കി​റ്റ്സ്) വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കാ​യി സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പോ​ടു​കൂ​ടി​യ ടൂ​റി​സം-​ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി കോ​ഴ്സു​ക​ളും സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്. മ​ള്‍ട്ടി സ്കി​ല്‍ഡ് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണ് വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കാ​യി കി​റ്റ്സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​റു കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും 13 പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും 600 ല​ധി​കം വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

ഫ്ര​ണ്ട് ഓ​ഫി​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്, ഹൗ​സ് കീ​പ്പി​ങ്, ഫു​ഡ് ആ​ന്‍ഡ്​ ബി​വ​റേ​ജ് സ​ര്‍വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തൊ​ഴി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴ്സി​ന് 30,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സ്. എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്ക് ഫീ​സ് ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കും. മ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പും ല​ഭി​ക്കും. മെ​റി​റ്റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​കും അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ക. പ്ല​സ്ടു പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ആ​റു​മാ​സ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി കോ​ഴ്സ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് കി​റ്റ്സ് നൂ​റ് ശ​ത​മാ​നം പ്ലേ​സ്മെ​ന്‍റ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കി​റ്റ്സി​ലെ മു​ന്‍ അ​ധ്യാ​പി​ക​യും സി​വി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് ജേ​താ​വു​മാ​യ വി.​എം. ആ​ര്യ​യെ മ​ന്ത്രി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ കി​റ്റ്സ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ഡോ. ​ബി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍, കി​റ്റ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​ദി​ലീ​പ് എം.​ആ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. Show Full Article

News Summary -

Courses will be started for women in the field of tourism - Minister